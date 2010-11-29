نفس آمریکا و ناتو در منطقه به شماره‎ ‎افتاده است‎ ‎

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی که به منظور حضور در مجمع مجالس آسیایی به سوریه سفر کرده است، در سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق با خالد مشعل و رمضان عبدالله دیدار کرد.
رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت فلسطین در این دیدار با بیان اینکه نخست وزیر اسرائیل ماهیت خود را نشان داده است، افزود: اقدامات نخست وزیر اسرائیل ثابت کرد حرف فلسطینی ها و مقاومت درباره عدم پایبندی اسرائیل به قانون و توافقات صحیح است.
خالد مشعل همچنین گفت: اوباما ضعف خود را علنی کرد و ضعف اوباما و اسرائیل امروز فرصت خوبی برای مقاومت ایجاد کرده است؛ چرا که همه باور دارند راهی جز مقاومت وجود ندارد.
وی با اشاره به موضوضع غزه گفت: غزه امروز یک زندان بزرگ است که در آن تلاش می شود مقاومت ضعیف شود در حالی که این موضوع نتیجه ندارد و مقاومت هر روز محبوب تر می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از سخنان خالد مشعل و با اشاره به محبوبیت مقاومت مفلسطین گفت: مقامت امروز محبوبیت جهانی دارد و بسیاری از کشورها پس از حمله اسرائیل به کشتی آزادی با ددمنشی رژیم صهیونیسم آشنا شدند.
علی لاریجانی با تاکید بر اینکه راه سازش کاملا بسته شده است، افزود: مردم غزه و فلسطین به دلیل شرافتی که داند تسلیم نمی شوند و روز به روز آمریکا و اسرائیل در منطقه ضعیف تر خواهند شد.
رئیس قوه قانونگذاری همچنین به ناتوانی آمریکا در عرصه بین المللی اشاره کرد و گفت: آمریکا امروز تنها در فلسطین ناتوان نشده، بلکه در عراق و افغانستان نیز شکست خورده است.
نماینده مردم قم در مجلس با تاکید بر اینکه تلاش های آمریکا برای ایجاد تفرقه و تاخیر در تشکیل دولت در عراق به نتیجه نرسیده است، ادامه داد: علاوه بر شکستی که با وحدت رهبران عراق متوجه آمریکا شد، نفس آمریکا و ناتو به شماره افتاده است و کاملا روشن است که سرنوشت منطقه دیگر توسط قدرت های جهانی رقم نمی خورد بلکه این مردم منطقه هستند که در حال ساخت آینده خودند.
پس از این دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی کشور ضیافت شامی با حضور تمامی گروه های مقاومت فلسطین در سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق شرکت کرد.
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