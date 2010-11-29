نفس آمریکا و ناتو در منطقه به شماره‎ ‎افتاده است‎ ‎

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی که به منظور حضور در مجمع مجالس آسیایی به سوریه سفر کرده ‏است، در سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق با خالد مشعل و رمضان عبدالله دیدار کرد.‏

‏رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت فلسطین در این دیدار با بیان اینکه نخست وزیر اسرائیل ماهیت خود را نشان ‏داده است، افزود: اقدامات نخست وزیر اسرائیل ثابت کرد حرف فلسطینی ها و مقاومت درباره عدم پایبندی ‏اسرائیل به قانون و توافقات صحیح است.‏

خالد مشعل همچنین گفت: اوباما ضعف خود را علنی کرد و ضعف اوباما و اسرائیل امروز فرصت خوبی برای ‏مقاومت ایجاد کرده است؛ چرا که همه باور دارند راهی جز مقاومت وجود ندارد.‏

وی با اشاره به موضوضع غزه گفت: غزه امروز یک زندان بزرگ است که در آن تلاش می شود مقاومت ضعیف ‏شود در حالی که این موضوع نتیجه ندارد و مقاومت هر روز محبوب تر می شود.‏

رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از سخنان خالد مشعل و با اشاره به محبوبیت مقاومت مفلسطین گفت: مقامت ‏امروز محبوبیت جهانی دارد و بسیاری از کشورها پس از حمله اسرائیل به کشتی آزادی با ددمنشی رژیم ‏صهیونیسم آشنا شدند.‏

علی لاریجانی با تاکید بر اینکه راه سازش کاملا بسته شده است، افزود: مردم غزه و فلسطین به دلیل شرافتی که ‏داند تسلیم نمی شوند و روز به روز آمریکا و اسرائیل در منطقه ضعیف تر خواهند شد.‏

رئیس قوه قانونگذاری همچنین به ناتوانی آمریکا در عرصه بین المللی اشاره کرد و گفت: آمریکا امروز تنها در ‏فلسطین ناتوان نشده، بلکه در عراق و افغانستان نیز شکست خورده است.‏

نماینده مردم قم در مجلس با تاکید بر اینکه تلاش های آمریکا برای ایجاد تفرقه و تاخیر در تشکیل دولت در عراق ‏به نتیجه نرسیده است، ادامه داد: علاوه بر شکستی که با وحدت رهبران عراق متوجه آمریکا شد، نفس آمریکا و ‏ناتو به شماره افتاده است و کاملا روشن است که سرنوشت منطقه دیگر توسط قدرت های جهانی رقم نمی خورد ‏بلکه این مردم منطقه هستند که در حال ساخت آینده خودند.‏

پس از این دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی کشور ضیافت شامی با حضور تمامی گروه های مقاومت فلسطین ‏در سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق شرکت کرد.