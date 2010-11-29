فرودگاه ولیعصر (عج) به بروجرد برود، استعفا می دهیم

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، در نامه ای که رونوشت آن از دفتر نمایندگان ملایر در مجلس شورای اسلامی به مهر نمابر شد حسن ونایی و امین حسین رحیمی اظهار داشته اند، چنانچه مسئولان وزارت راه و ترابری عدالت را در این زمینه رعایت نکرده و مردم ملایر را از داشتن این فرودگاه محروم کنند نمایندگان ملایر به لحاظ ناتوانی در احقاق حقوق موکلان خود استعفا می دهند.

فرودگاه ولی عصر تاکنون دوبار کلنگ زنی شده است!

در این نامه آمده است: احداث فرودگاه در شهرستان ملایر افزون بر 17 سال است که مصوب شده و تا کنون دوبار در دولت های قبل توسط وزاری راه وقت کلنگ زنی شده است.

این دو نماینده مجلس افزوده اند: علاوه بر این مقرر شده بود فرودگاهی در بروجرد احداث شود که آن نیز تا کنون اجرایی نشده است که علت آن را می توان نزدیکی این دو شهرستان به فرودگاه همدان و خرم آباد و جمعیت کم این دو شهرستان عنوان کرد.

ونایی و رحیمی در نامه خود آورده اند: به همین منظور در سال های اخیر احداث فرودگاهی مشترک در سه راهی شهرستان های ملایر، نهاوند و بروجرد مصوب شده و همچنین نام فرودگاه در قانون بودجه سال 88 به عنوان حضرت ولیعصر(عج) تثبیت شد.

نمایندگان ملایر در مجلس آورده اند، فرودگاه ولیعصر در بودجه سال 89 موافقت کمیسیون ماده 32 و ردیف بودجه دریافت کرد تا با مشارکت بخش خصوصی عملیات اجرایی آن انجام شود.

ونایی و رحیمی یادآوری کرده اند: بر اساس سوابق موجود از زمانیکه قرار شد فرودگاه به صورت مشترک احداث شود در خصوص مکان احداث فرودگاه بین نمایندگان ملایر و بروجرد اختلاف نظرهایی به وجود آمده و برای پایان بخشیدن به این اختلاف ها کارشناسان سازمان هواپیمایی کشور دو نقطه که یکی از آنها در خاک ملایر و دیگری در خاک بروجرد قرار دارد برای احداث این فرودگاه در نظر گرفتند.

فرودگاه ولی عصر بین سه شهرستان بروجرد، ملایر و همدان است

نمایندگان ملایر در خانه ملت با ذکر اینکه به جز این گزینه ها مکان دیگری مد نظر و مطرح نشده بود، گفتند: اواخر سال 88 مکان دیگری که در عمق خاک بروجرد و در محل اراضی زراعی آبی مرغوبی واقع شده برای ساخت فرودگاه مطرح شد.

درادامه این نامه آمده است: زمان تصویب طرح مکان سومی در نظر گفته نشده بود و حتی این مکان مشترک در بین این شهرستان ها نبوده در حالیکه دو گزینه ای که از قبل مطرح شده در محل مشترکی در بین این شهرستان ها قرار دارد.

ونایی و رحیمی، افزوده اند: شرکت فرودگاه های کشور نیز بدون در نظر گرفتن مصوبه های قبلی قصد دارد فرودگاه را در محلی که از قبل مطرح نبوده (عمق خاک بروجرد) احداث کنند.

دو نماینده در این نامه از رئیس جمهورخواسته اند دستور لازم را برای احداث فرودگاه در سه راهی ملایر- نهاوند-بروجرد که مشترک بین اراضی بروجرد و ملایر است صادر کند.