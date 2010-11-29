نباید از تیم پاس انتظار زیادی داشت/ روندمان رو به رشد است

کریم ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق در مورد عملکرد تیم فوتبال پاس همدان در دیدار با فولاد خوزستان گفت: بازیکنان ما برابر فولاد عالی بازی کردند اما همانند دیدارهای گذشته نتوانستند از موقعیتهای زیادی که بدست آوردند، استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه تیم پاس در روندروبهرشدی قرار گرفته است، در مورد اینکه چرا این تیم در هفت دیدار گذشته پیروز نشده است، افزود: در فوتبال برد و باخت وجود دارد، البته بازیکنان ما در هر دیدار تلاش خود را به کار میبندند اما در نهایت نمیتوانیم نتیجهای که مستحق آن هستیم را کسب کنیم.
مدیرعامل باشگاه پاس همدان اضافه کرد: در حال حاضر در رده دوازدهم جدول ردهبندی لیگ برتر قرار گرفتهایم، در حالیکه تیمهای متمولتر از تیم پاس که هزینههای بیشتری هم داشتهاند، پایینتر از ما قرار گرفتهاند. در مجموع از پاس همدان با بضاعتی که دارد انتظاری بالاتر از این هم نباید داشت.
وی با حمایت از کادرفنی تیم فوتبال پاس همدان خاطرنشان کرد: مدیرروستا و دستیارانش کارشان را به خوبی انجام داده و میدهند و قطعا در آینده هم تیم میتواند نتایج بهتری را کسب کند. البته مهاجمان تیم مانند خیرخواه و محبی که در تیمهای دیگر امتحان خود را پس دادهاند، باید بیشتر تلاش کنند تا فرصتهایی که بدست میآورند را به راحتی از دست ندهند.
ملاحی با بیان اینکه همه در باشگاه پاس همدان تلاش شبانهروزی انجام میدهند تا تیم بتواند کم کم به ردههای بالاتر جدول صعود کند، در پایان گفت: قصد داریم با نظر مدیرروستا دو بازیکن جدید را به خدمت بگیرم که یکی از آنها عباس آقایی است. این بازیکن تمایلش را برای حضور در تیم پاس اعلام کرده اما هنوز باشگاهش با این انتقال موافقت نکرده است.
تیم پاس همدان که عصر یکشنبه در چارچوب هفته شانزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور برابر فولادخوزستان به تساوی بدون گل دست یافت، در حال حاضر با 18 امتیاز از 16 بازی گذشته، در رده دوازدهم جدول رده بندی لیگ برتر قرار گرفته است.
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