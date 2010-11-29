طرحهای ویژه صادراتی گلستان در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا غلامی صبح دوشنبه در کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان افزود: تاثیرگذاری صادرات بر بخش های مختلف اقتصادی بسیار مهم است و به همین جهت باید توجه ویژه ای به آن داشته باشیم.

وی با بیان اینکه دستگاهها و سازمان های مرتبط باید طرح های ویژه صادراتی خود را شناسایی کنند تصریح کرد: با توجه به اهمیت این بخش، جلسات کارگروه توسعه صادرات به طور منظم در استان تشکیل می شود تا موانع پیش روی صادرات برداشته و انقلابی در این بخش ایجاد شود.

معاون برنامه ریزی استاندارگلستان در همین زمینه بر لزوم ثبت و تحلیل اطلاعات صادرات استان برای تدوین برنامه ها و راهبردهای مهم در این بخش تاکید کرد.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان نیز در این جلسه گفت: برای توسعه صادرات باید به تولید صادراتی استان توجه بیشتری شود.

نادعلی کهنسال افزود: لازم است تا مزیت های تولید صادراتی استان شناسایی و تقویت شود.

به گفته وی، بسیاری از واحدهای تولیدی استان این توان را دارند تا فعالیت های خود را به سمت صادرات سوق دهند.

در ادامه این نشست در خصوص موانع پیش روی توسعه صادرات استان بحث و تبادل نظر و مصوباتی برای توسعه بیشتر این بخش در استان گرفته شد.