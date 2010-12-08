تاها بهبهانی، مجسمهساز که آثار وی در چهارمین نمایشگاه گروه هفت نگاه ارائه شده است، در مورد خرید آثار جوانان در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: از این بابت خوشحالم چون فرصتی به جوانان میدهد تا آثارشان را عرضه کنند.
وی در مورد خرید و فروش آثار جوانان عنوان کرد: ما در کشوری زندگی میکنیم که اکسپوی هنرهای تجسمی سابقه دیرینهای ندارد و همینکه بتوانیم مردم را به نمایشگاهها بیاوریم تا اثری بخرند، حادثه جدیدی است.
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وقتی گردشگری وارد کشوری میشود، اول به سراغ اتاق بازرگانی نمیرود بلکه با دیدن المانهای هنری میفهمد فرهنگ آن کشورچه وضعیتی دارد
بهبهانی درباره تعدیل قیمتها که در این نمایشگاه صورت گرفته است، ابراز کرد:وقتی قیمتها در سطح مناسبی باشد، مردم راحتتر اثر میخرند. اصولا خرید از هنرمندان مشهور و پیشکسوت به مشاورانی نیاز دارد و چون آثار آنها قیمت بالایی دارد و معمولا مجموعهداران این کارها را میخرند،اما مردم ترجیح میدهد آثار جوانان را بخرند.
وی درباره جوانان توضیح داد: جوانان ایرانی فوقالعاده هستند. وقتی به دوسالانهها و نمایشگاههای دیگر میروید فرق جوانان ایرانی و هنرمندان کشورهای دیگر را میبینید. منتهی آنها به کمک و حمایت نیاز دارند.
این مجسمهساز در مورد شرایط هنرهای تجسمی در کشور عنوان کرد: فضای کلی هنرهای تجسمی یک جبر است که ایجاب میکند به سمت تکامل برویم. این جبر میان خود هنرمندان جاافتاده است تا خوب کار کنند و نمایشگاه برگزار کنند اما متاسفانه این جبر هنوز در میان دولتمردان جانیفتاده است.
بهبهانی ادامه داد: وقتی گردشگری وارد کشوری میشود، اول به سراغ اتاق بازرگانی نمیرود بلکه با دیدن المانهای هنری میفهمد فرهنگ آن کشور چه وضعیتی دارد. هنر در کشور ما به عنوان یک امر دست دوم قلمداد میشود و این امر برای من مطلوب نیست.
وی با بیان اینکه مرکز هنرهای تجسمی در تلاش برای بهبود وضعیت هستند، گفت: افرادی که در موزه هنرهای معاصر یا مرکز هنرهای تجسمی هستند، سعی میکنند توجه به هنر را بیشتر کنند ولی در یک بافت کلی، اتفاقی که باید بیفتد و تعامل با هنرمندان صورت بگیرد، هنوز روی نداده است.
علاقهمندان برای بازدید از نمایشگاه هفت نگاه میتوانند تا 19 آذر، روزهای یکشنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 تا 20 و پنجشنبه و جمعه از ساعت 14 تا 20 (به جز شنبهها) از آثار واقع در خیابان طالقانی، خیابان موسوی شمالی(فرصت) خانه هنرمندان دیدن کنند.
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