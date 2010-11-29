همایش سرطان های گوارشی در رشت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، محورهای اصلی این همایش شامل اپیدمیولوژی شیوع سرطانهای مری و کولورکتال، علائم بالینی و تشخیص سرطانهای مری و کولورکتال، پیشگیری و تازه های درمان سرطانهای مری و کولورکتال و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطانهای مری و کولورکتال است.

مهلت ارسال خلاصه مقالات و اعلام نتیجه داوری به ترتیب 15 و 25 دی ماه و زمان برگزاری همایش هفتم بهمن ماه سال جاری در مرکز آموزشی و درمانی رازی رشت است.

بر اساس این گزارش، پژوهشگران می توانند مقالات خود را به آدرس guilan.gldrc@gmail.com ارسال کنند، مقاله های ارسالی باید محتوای پژوهشی و تخصصی در رابطه با اپیدمیولوژی شیوع، علائم بالینی، تشخیص، پیشگیری و درمان سرطان کولورکتال داشته باشند، مقالات مروری که حاوی مطالب جدید علمی باشند مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مقاله های ارسالی باید شامل مقدمه، روش اجرا، یافته ها، بحث و نتیجه گیری باشد، کلمات کلیدی باید جداگانه در زیر مقاله آورده شود.

فایل مقاله با فونت Times New Roman و سایز 14 در قالب Word2003 و دارای حداکثر 400 کلمه باشد، مقالات پذیرفته شده به صورت شفاهی و یا ارائه پوستر خواهد بود و در کتابچه مجموعه مقالات به چاپ خواهند رسید.

سرطان های گوارشی یکی از علل مهم مرگ و میر بیماران در جهان و ایران هستند.