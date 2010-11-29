ماهیت سینمای کشور غیرمذهبی است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان ، فرج‌الله سلحشور شامگاه یکشنبه در کارگاه تخصصی فیلمسازی قرآنی افزود: فیلمنامه مذهبی باید به عالم بالا و معنویات در ارتباط باشد و فیلمنامه‌ها باید به دور از مادی‌گرایی، خودنمایی، تظاهر، فریب ومنیتهای دنیوی باشد.

وی افزود: سینمای دینی با همه این ظواهر دنیوی مخالف است که در این ارتباط فیلمنامه نویس مذهبی نباید دروغ تحویل مردم داده و در آن تحلیلهای انسانی را دخیل کند.

سلحشور گفت: فیلمنامه مذهبی باید عبرت‌آموز و انسان را به تفکر وا دارد و فیلمنامه نویس مذهبی باید خدا محور و معناگرا باشد و در حال حاضر ماهیت سینمای کشور و جهان سینمای غیر مذهبی است.

کارگردان حضرت یوسف پیامبر(ع) با اشاره به چگونگی بهره‌گیری از تخیل در فیلمنامه‌ها اظهار داشت: فیلمنامه نویس باید داستانهای واقعی را جستجو و به پروراندن آن اقدام کند که این تخیل باید متصل به حق و حقیقت باشد.

وی با بیان اینکه ماهیت سینمای موجود در کشور و دنیای غرب غیرمذهبی است، گفت: در این ارتباط فیلمهای هالیوود یک قصه را از خود خلق کرده و نویسنده نظرات شخصی خود را وارد فیلمنامه می‌کند و نباید فرهنگ متریالیستی و مادی گرایی را در این نوع فیلمنامه‌ها دخیل کرد.

سلحشور با بیان اینکه از یک آیه قرآن می توان تفاسیر متعددی را انجام داد، خاطرنشان کرد: این تفاسیر خود برگرفته از تخیل ذهنی متصل به حق و حقیقت است که در این ارتباط می توان از یک داستان قرآنی یک سریال 45 قسمتی بیرون کشید.