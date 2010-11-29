تشریح حادثه ترور اساتید/ هیچ گروهی مسئولیت ترور را به عهده نگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدی‌ نیا ظهر دوشنبه در نشستی با حضور خبرنگاران به تشریح جزئیات دو حادثه تروریستی صبح امروز پرداخت و گفت: پلیس صبح امروز مطلع شد که دو مورد انفجار در تهران رخ داده است.

وی ادامه داد: طی بررسی‌ها مشخص شد ساعت 8 صبح دو اقدام تروریستی در مورد دو مدرس دانشگاه شهید بهشتی در تهران رخ داده که اولی در محدوده بلوار ارتش و دومی در محدوده ولنجک و دانشگاه شهید بهشتی بود.

سردار ساجدی‌نیا گفت:‌ انفجار اول منجر به شهادت مدرس دانشگاه شهید بهشتی و زخمی شدن همسر و راننده وی شد و انفجار دوم نیز منجر به زخمی شدن دومین استاد دانشگاه و همسر وی شد.

وی افزود: در حال حاضر وضعیت جسمانی آقای عباسی و همسرشان مناسب است.

ساجدی نیا با تاکید بر اینکه تا کنون هیچ گروهی مسئولیت بمب ‌گذاری را بر عهده نگرفته و مظنونی نیز در این زمینه شناسایی نشده است گفت: هر دو اقدام تروریستی از سوی راکبان موتورسیکلت بوده و به گفته شاهدان موتورسواران این بمب را به بدنه خودروها از طریق آهن ربا متصل کرده بودند که بمب پس از چند ثانیه منفجر شد.

وی افزود: هر دو خودروی این استادان در حال حرکت به سمت دانشگاه شهید بهشتی بود.

سردار ساجدی‌نیا گفت: ‌پیگیری‌های پلیس و دستگاه قضائی برای مشخص شدن عاملان این بمب گذاری‌ها ادامه دارد.

وی افزود:‌ سیستم محافظت از اساتید دانشگاه‌ها بر عهده مجموعه دانشگاه و وزارت دفاع است و آنان باید پاسخگو باشند.

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ با تکذیب خبر تعقیب و گریز یک دستگاه خودروی 206 در دانشگاه شهید بهشتی و تیراندازی پلیس به سوی آنان گفت: تا کنون هیچ مظنونی در این زمینه شناسایی نشده است و این اخبار کذب است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر در مورد نوع بمب اظهار نظر نمی‌کنیم زیرا کارشناسان بر اساس میزان تخریب و مواد منفجره در حال بررسی نوع بمب هستند.

سردار ساجدی نیا ادامه داد: ‌همسران این دو استاد دانشگاه نیز جزو شاغلان دانشگاه شهید بهشتی بودند.

وی گفت: طبق اظهار نظر شاهدان، موتور سیکلت اول که اولین بمب‌گذاری را انجام داده از نوع فولسار بوده و نوع موتورسیکلت دوم هنوز مشخص نیست.

به گزارش مهر، صبح امروز بین ساعت 7 تا 8 دو نفر از اساتید فیزیک دانشگاه شهید بهشتی که عازم دانشگاه شهید بهشتی بودند توسط افراد ناشناس مورد سوء قصد قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، در ترور اول دکتر مجید شهریاری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی به شهادت رسیده و دو نفر همراه وی مجروح شده اند.

در ترور دوم دکتر فریدون عباسی دوانی دیگر استاد دانشگاه شهید بهشتی در میدان نزدیک این دانشگاه در اقدامی مشابه مورد سوء قصد قرار گرفت که بلافاصله متوجه موضوع شده و از محل حادثه می گریزد. این استاد دانشگاه و همراه وی در این حادثه جان سالم به در برده اند.