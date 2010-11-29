جمشید خانیان که به تازگی کار نگارش رمان "عاشقانه‌های یونس در شکم ماهی" را به پایان رسانده درباره نمایشنامه جدیدی که نوشتن آن را آغاز ‌کرده است، به خبرنگار مهر گفت: چندی پیش نمایشنامه "پنج‌شنبه" را برای خانه کتاب نوشتم که به تازگی هم سفارش جدیدی از سوی همان مرکز برای نگارش نمایشنامه دیگری داشته‌ام.

وی ادامه داد: طرح اولیه این نمایشنامه که هنوز برای آن انتخاب نکرده‌ام آماده شده و به زودی نگارش آن را آغاز می‌کنم. این اثر هم همچون "پنجشنبه" تم انقلابی دارد و کار پرحجمی نخواهد بود و حدود 60 صفحه خواهد داشت.

نویسنده رمان "کودکی‌های زمین" با اشاره به اینکه سعی می‌کند زاویه دید جدیدی را برای روایت نمایشنامه‌اش انتخاب کند، تاکید کرد: از آنجا که درباره جنگ و انقلاب آثار با نگاه‌های تکراری زیاد نوشته شده و این امر باعث دلزدگی مخاطب شده است در نتیجه لازم است نگاه تازه‌ای به موضوع داشته باشم و برای م فرم روایت هم مهم است.

خانیان افزود: از آنجا که از سوی ناشر زمان محدودی برای تحویل اثر تعیین نشده است در نتیجه سعی می‌کنم با تفکر و تامل این نمایشنامه را بنویسم.

مولف "ننه دلاور" همچنین خبر داد: "عاشقانه‌های یونس در شکم ماهی" رمانی برای گروه سنی نوجوان و جوان را به تازگی به پایان رسانده و به انتشارات کانون پرورش فکری داده‌ام که در صورت تصویب در شورای کارشناسی برای چاپ آن اقدام خواهد شد.

وی در پایان عنوان کرد: این کتاب با حدود 150 صفحه بخشی از زندگی مهاجران خرمشهر در دوران جنگ را روایت می‌کند و راوی آن دختری نوجوان پیانیستی است که خانواده آنها وضع مالی خوبی دارند ولی جنگ آنها را وامی دارد که زندگی غیرمتعارفی را تجربه کنند. این داستان بیشتر از آنکه درباره جنگ باشد درباره شخصیتی به نام یونس است که ویژگی‌های‌ شخصیتی جالبی دارد که هوش و ذکاوت از جمله آنهاست. این شخصیت همچنین تشابهاتی با شخصیت حضرت یونس در قرآن هم دارد.