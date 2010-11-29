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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۵۸

عرفان منش:

آیات قرآنی دارای اندیشه‌ای جهانی است

آیات قرآنی دارای اندیشه‌ای جهانی است

اصفهان - خبرگزاری مهر: کارشناس و فیلمنامه نویس قرآنی گفت: در آیات این کتاب آسمانی اندیشهای جهانی نهفته است که باید از ظرفیتهای آن نهایت بهره را برد.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، جلیل عرفان‌منش شامگاه یکشنبه در کارگاه تخصصی فیلمسازی قرآنی افزود: شهر اصفهان با برگزاری جشنواره قرآنی تسنیم گام نخست ساخت فیلمهای قرآنی را به درستی برداشت و باید از این جشنواره نهایت بهره و استفاده را کرد.

وی با بیان اینکه این جشنواره باید در سالهای آینده به صورت بین‌المللی برگزار شود، بیان داشت: با بین‌المللی شدن جشنواره فیلمسازان کشورهای دیگر نیز می‌توانند به ساخت و تولید فیلمهای قرآنی اقدام کنند.

کارشناس و فیلمنامه نویس قرآنی به فرآیند جهانی شدن در عصر امروز اشاره و بیان کرد: در آیات این کتاب آسمانی اندیشه‌ای جهانی نهفته است که باید از ظرفیتهای آن نهایت بهره را برد.

عرفان‌منش در ادامه با اشاره به اینکه باید عصر حاضر با زبان دنیا باید سخن گفت، افزود: بیان مسائل در فیلمنامه با مولفه‌های ایران اسلامی، بهره‌گیری از اندیشه‌های فاخر و فیلمهای قرآنی در واقع معرف هویت ایرانی است.

وی با بیان اینکه فیلمهای قرآنی حضرت یوسف (ع) و مردان آنجلس پیامهای جهانی داشتند، تصریح کرد: داستانهای قرآنی پیامهای جهانی را در خود دارد و باید با سخن فاخر مبتنی بر آیات قرآنی حرف خود را در جهان بیان کرد.

کارشناس و فیلمنامه نویس قرآنی با اشاره به اینکه برخی مورخان بر اساس تخیل خود تاریخ را می نوشتند، خاطرنشان کرد: با داستانهای قرآنی نباید به صورت پیش پا افتاده برخورد کرد در غیر این صورت این آیات دچار تحریف می‌شود.

کد مطلب 1200558

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