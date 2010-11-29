تهران و البرز قهرمان تکواندو نوجوانان دختر و پسر کشور شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، در بخش پسران که با رقابت 387 تکواندوکار به مدت چهار روز درقالب 34 تیم برگزار شد، تیم استان البرز در مجموع با کسب چهار نشان طلا، یک نقره و یک برنز و 71 متیاز قهرمان شد.

تهران با یک طلا، دو نقره و دو برنز و کسب 50 امتیاز دوم شد و آذربایجان شرقی با یک طلا، یک نقره، دو برنز و 41 امتیاز در مکان سوم جای گرفت.

تیم مازندران الف هم دراین رقابتها با یک طلا،‌ سه برنز و 40 امتیاز درجای چهارم ایستاد.

در نتایج انفرادی این رقابتها تکواندکاران البرزی در اوزان سوم، چهارم، پنجم و هشتم به ترتیب توسط محمد رحیمی، الیاس بایندرلو، حسام گل محمدی و مهدی غفار زاده نشان طلا گرفتند و طلاهای اوزان دیگر به ابوالفضل یعقوبی از تیم مازندران الف در وزن اول، میثم مافی از تیم توابع تهران در وزن دوم یاسین سین کریمی از آذربایجان شرقی در وزن سوم و جمید رضا حیدری از زنجان در وزن نهم در وزن نهم، مجتبی خوشبخت از لرستان دروزن دهم و عارف فرشاد مهراز تهران اهداء شد.

در بخش دختران که با رقابت 250 تکواند کار و 30 تیم پیگیری شد، تیم تهران با کسب چهار مدال طلا، یک نقره، یک برنز و 76 امتیاز در صدر قرار گرفت.

تیم مازندران با همین تعداد مدال و امتیاز با تهران دوم شد و البرز با دو طلا، سه نقره، دو برنز و 66 امتیاز در مکان سوم جای گرفت.

این رقابت ها صبح امروز پایان یافت.