22 زبان شناس در همایش گویشهای کویری در سمنان شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، عصمت اسماعیلی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: این فارسی پژوهان از کشورهای سوریه، سوئد، ازبکستان، تاجیکستان، هندوستان، پاکستان، روسیه و عراق در این همایش شرکت می کنند.

وی با بیان اینکه 170 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شد، گفت: از تعداد مقاله های ارسالی 50 مقاله در همایش بین المللی گویشهای کویری دردانشگاه سمنان انتخاب شده است.

اسماعیلی با اشاره به اینکه بین المللی بودن این همایش به تائید هیئت دولت رسیده است، گفت: این همایش با پیشنهاد وزات علوم، تحقیقات و فناوری و موافقت وزیران عضو کمیسیون فرهنگی برگزار می شود.

دبیرکل همایش بین المللی گویشهای مناطق کویری ادامه داد: این همایش به طور همزمان در چهار تالار دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان برگزار می شود که 80 مقاله نیز به صورت پوستر در سالنهای دانشکده به نمایش گذاشته می شود.

وی افزود: این همایش با هدف گسترش و نهادینه کردن مباحث نظری پیرامون گویش، زبان و پیوند زبان معیار و گویشها و لهجه ها، یاری رسانی به دامنه تحقیقات علمی درباره گویشهای ایرانی برگزار می شود.

به گفته وی، تقویت زبان مادری، بررسی و شناسایی ارتباطات احتمالی و ریشه ای بین گویشهای مختلف مناطق کویری ایران و معرفی سمنان و برخی دیگر از استانهای حاشیه کویری به عنوان مناطق گویش وری از جمله دیگر اهداف برگزاری این همایش است.

اسماعیلی اضافه کرد: چکیده مقاله های همایش نیز به دو زبان فارسی و انگلیسی چاپ و در زمان برگزاری همایش ارائه می شود.

معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان یاد آور شد: این همایش برای اولین بار به همت این دانشگاه و با مشارکت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار می شود و تعداد زیادی زبان شناسی و گویش پژوهان در این همایش سخنرانی خواهند داشت.