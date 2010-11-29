مراحل درمان دروازه بان استقلال آغاز شد/ احتمال غیبت محمدی در دیدار با پاس

به گزارش خبرنگار مهر، محمدی در جریان دیدار ملوان بندرانزلی - استقلال از ناحیه کتف دست چپ دچار آسیب دیدگی شد به نحوی که در دقایق میانی نیمه دوم جای خود را به وحید طالب لو داد.

محمدی صبح امروز توسط دکتر امین نوروزی، پزشک باشگاه استقلال معاینه شد. نوروزی به دروازه بان آسیب دیده آبی پوشان تاکید کرد 10 جلسه فیزیوتراپی انجام دهد تا هرچه زودتر آماده حضور در میدان شود.

نوروزی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: محمدی باید 10 جلسه فیزیوتراپی انجام دهد و پس از آن مورد معاینه قرار گیرد. این دروازه بان اگر در ناحیه آسیب دیده درد نداشت می تواند تیم را در دیدار با پاس همدان همراهی کند، در غیر اینصورت مراحل مداوای او تا پس از دیدار هفته پیش رو نیز ادامه خواهد داشت.

تیم فوتبال استقلال جمعه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف پاس همدان می رود. این دیدار در چارچوب هفته هفدهم لیگ برتر برگزار خواهد شد.