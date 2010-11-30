نظارت بر عرضه مواد آرایشی در استان مرکزی شدت می یابد

سرهنگ علی اصغر گرگبندی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: استان مرکزی پل ارتباطی استانهای جنوبی است و در مسیر ریزش کالاهای قاچاق قرار دارد که طبق آمار چند سال اخیر این استان کشفیات این گونه کالاها کمتر از یک میلیارد تومان نبوده است.

وی با تاکید بر اینکه استان مرکزی جز استانهای ترانزیتی است، گفت: بخش عمده کالاهای قاچاق کشف شده در گلوگاههای ارتباطی استان به دلیل پایین بودن سطح آگاهی مردم و توجه صرف آنها به سود و تجارت بدون عوارض و زیانهای آن است.

گرگبندی با بیان اینکه ما باید فرهنگ مبارزه با قاچاق را فراگیر کنیم تا مردم ما بدانند چه کالایی را از چه مکانهایی بخرند خاطر نشان کرد: بستن بازارچه های غیرمجاز که کالاهای بدون کیفیت و تقلبی به مردم عرضه می کنند از اهداف کاری ما محسوب می شوند زیرا کالاها نباید از هر مجرایی وارد و به دست مصرف کننده برسد و کالاهایی که به فروش می رسد قانونی وارد شوند.

وی افزود: حساس سازی جامعه نسبت به مخاطرات مصرف کالاهای بهداشتی و آرایشی به عنوان یک اولویت در استان هدفگذاری شده و فروشندگان و اتحادیه های بهداشتی و آرایشی یکی از حلقه های مهم این زنجیره اند.

وی اضافه کرد: ساماندهی اصناف و جلوگیری از تداخل عرضه کالا در واحدهای فروش از دیگر سیاستهای کمیسیون مبارزه با کالا و ارز استان مرکزی است و اتحادیه ها و فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی باید این مهم را به دقت رعایت کنند.