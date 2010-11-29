26 مرکز نگهداری معلولان در ایلام فعال است

صادق رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام افزود: این تعداد مرکز غیر دولتی توسط بخش خصوصی با نظارت این سازمان در سطح استان فعالیت دارند .

وی ادامه داد: این مراکز به صورت شبانه روزی، روزانه و ویزیت در منزل به معلولان خدمت ارائه می کنند .

رستمی عمده ترین خدمات ارائه شده به معلولان در این مراکز را توانبخشی، درمانی و پزشکی عنوان کرد .

مدیر کل سازمان بهزیستی ایلام یارانه پرداختی به این مراکز را بین 500 هزار ریال تا یک میلیون و 200 هزار ریال عنوان کرد .