26 مرکز نگهداری معلولان در ایلام فعال است

صادق رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام افزود: این تعداد مرکز غیر دولتی توسط بخش خصوصی با نظارت این سازمان در سطح استان فعالیت دارند.
وی ادامه داد: این مراکز به صورت شبانه روزی، روزانه و ویزیت در منزل به معلولان خدمت ارائه می کنند.
رستمی عمده ترین خدمات ارائه شده به معلولان در این مراکز را توانبخشی، درمانی و پزشکی عنوان کرد.
مدیر کل سازمان بهزیستی ایلام یارانه پرداختی به این مراکز را بین 500 هزار ریال تا یک میلیون و 200 هزار ریال عنوان کرد.
بیش از 10هزار معلول در استان ایلام تحت پوشش خدمات حمایتی سازمان بهزیستی قرار دارند.
نظر شما