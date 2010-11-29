  1. استانها
  2. ایلام
۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۲۵

26 مرکز نگهداری معلولان در ایلام فعال است

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان بهزیستی ایلام گفت: در حال حاضر 26 مرکز نگهداری معلولان در این استان فعال است.

صادق رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام افزود: این تعداد مرکز غیر دولتی توسط بخش خصوصی با نظارت این سازمان در سطح استان فعالیت دارند.

وی ادامه داد: این مراکز به صورت شبانه روزی، روزانه و ویزیت در منزل به معلولان خدمت ارائه می کنند.

رستمی عمده ترین خدمات ارائه شده به معلولان در این مراکز را توانبخشی، درمانی و پزشکی عنوان کرد.

مدیر کل سازمان بهزیستی ایلام یارانه پرداختی به این مراکز را بین 500 هزار ریال تا یک میلیون و 200 هزار ریال عنوان کرد.

بیش از 10هزار معلول در استان ایلام تحت پوشش خدمات حمایتی سازمان بهزیستی قرار دارند.

کد مطلب 1200564

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها