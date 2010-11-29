مارتا نوسبام به عنوان یکی از متفکران برتر سال 2010 برگزیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جدیدترین کتاب مارتا نوسبام با عنوان "نه برای سود: چرا دموکراسی نیاز به علوم انسانی دارد" در سال 2010 میلادی از سوی انتشارات دانشگاه پرینستون منتشر شد که توجهات جهانی را معطوف به خود کرد.

مارتا نوسبام در این کتاب به بررسی نسبت میان علوم انسانی و دموکراسی می‌پردازد. نوسبام معتقد است که به لحاظ تاریخی علوم انسانی نقش محوری در آموزش و پرورش داشته است. او علت این مسأله را نقش این علوم در تربیت شهروندان می‌داند.

او در این کتاب به انتقاد از رسالت آموزش و پرورش در برخی جوامع دموکراتیک می‌پردازد و معتقد است که رسالت اصلی آموزش و پرورش در آن جوامع دچار انحراف شده است.

نوسبام معتقد است هدف نظام آموزشی رشد اقتصادی صرف نیست بلکه توسعه همه جانبه باید مدنظر نظام آموزشی باشد.