صادرات آذربایجان شرقی 50 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رحمان شریفی ظهر یکشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران افزود: در هشت ماه سال جاری افزون بر 514 هزار تن کالا به ارزش بیش از 397 میلیون دلار از گمرکات استان به خارج از کشور صادر شده است.

ناظر گمرکات آذربایجان شرقی تصریح کرد: این مقدار در مقام مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 50 درصد و از نظر ارزش دلاری 21 درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی، عمده کالاهای صادراتی را محصولات پتروشیمی، محصولات کشاورزی، میوه تازه، مواد غذایی، شیشه، کالاهای صنعتی و محصولات پلاستیکی دانست و اظهار داشت: این کالاها به 10 کشور دنیا صادر شده است.

مدیر گمرک تبریز همچنین اظهار داشت: در هشت ماه گذشته آمار کالاهای وارده از طریق گمرکات استان بیش از 336 هزار تن و به ارزش بیش از 640 میلیون دلار است که این میزان کالای وارده نسبت به مدت مشابه سال قبل از حیث وزن پنج درصد افزایش ولی از لحاظ ارزش دلاری 9 درصد کاهش یافته است.

شریفی، مواد اولیه کارخانجات، آهن‌آلات، ماشین‌آلات صنعتی، لوازم صنعتی و برقی را عمده کالاهای وارده به کشور اعلام کرد که از شش کشور مختلف دنیا پس از انجام تشریفات گمرکی وارد کشور شده‌اند.

ناظر گمرکات آذربایجان شرقی کشورهای ترکیه، آلمان، انگلستان، ایتالیا، ارمنستان، امارات و اتریش را از کشورهای مهم دانست که کالاهای خود را از گمرکات استان به کشور ایران صادر کرده‌اند.

مدیر گمرک تبریز در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص تردد مسافر اظهار داشت: در مدت هشت ماه امسال تعداد مسافرینی که از مرزهای هوایی، زمینی و ریلی استان تردد کرده‌اند در مجموع بالغ بر یک میلیون و 350 هزار مسافر بوده که این تعداد مسافر از نظر تعداد مسافر ورودی نسبت به مدت مشابه پارسال 58 درصد افزایش و از نظر تعداد مسافر خروجی 59 درصد افزایش یافته است.