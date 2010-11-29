هزینه های جاری در شهرداری ساری کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، جمال باقری صبح دوشنبه درجلسه علنی شورای شهر با تاکید براینکه شهرداری باید به دنبال فعالیت های کم هزینه باشد افزود: ایجاد فضای سبز از فعالیت های کم هزینه ای است که شهرداری می تواند با توسعه آن به زیبا سازی سطح شهر افزوده و موجب رضایتمندی بیشتر شهروندان شود.

وی یادآورشد: فضاهای زیادی برای کاشت نهال وجود دارد که می توان با استفاده از نهال هایی که از سوی جهاد کشاورزی به شهرداری اهدا می شود مانند نهال زیتون به توسعه فضای سبز شهر روی آورد.

باقری با اشاره به اینکه با پیگیری های مکرر، اداره فرهنگی و اجتماعی در تشکیلات جدید شهرداری مرکز جای گرفت تصریح کرد: شهرداری ساری باید برای راه اندازی و اجرایی شدن معاونت فرهنگی این نهاد اقدام جدی تری داشته باشد.

رئیس کمیسیون نظارت وبهداشت شورای اسلامی شهر ساری در رابطه با تهیه نقشه حریم شهری و اراضی پیرامون کمربندی گفت: شهرداری باید با انتخاب مشاور نقشه حریم شهری و اراضی پیرامون کمربندی ها را تهیه کند تا با گسترش شهرنشینی در سالهای آینده با ساخت و ساز بی رویه و حاشیه نشینی در این مسیر روبه رو نشویم.

وی ادامه داد: سازمان مسکن وشهرسزی می تواند در رابطه با نقشه حریم شهری پی گیری های جدی داشته باشد.

باقری در بحث ترمیم کنده کاری های سطح شهرساری بیان داشت: بتن جایگزین مناسبی برای ترمیم کنده کاری های سطح شهر است که از سوی شهرداری و سازمان مرتبط تابع این نهاد خدماتی لازم الاجرا خواهد بود.

وی با ارائه پیشنهادی مبنی براینکه شهرداری می تواند برای افزایش فعالیت های عمرانی شهر ساری آسیب شناسی منطقه ای داشته باشد خاطر نشان کرد: شهردار ساری به دلیل بومی بودن، شهرساری را خوب می شناسد و می تواند با دقت بیشتری در مناطق مختلف در مدت کوتاهی به رفع آسیب های عمرانی سطح شهر اقدام کند.

رئیس کمیسیون نظارت و بهداشت شورای اسلامی شهر ساری با تاکید براینکه ایجاد برنامه ای مدون در شهرداری می تواند در اجرای طرح های قابل اجرای این نهاد تسریع بخشد اظهار داشت: ساماندهی معابر، افزایش سرانه فضای سبز، زیبا سازی بلوارها و نیز خیابانهای اصلی سطح شهر ساری به نحوی که رضایت شهروندان را فراهم کند از فعالیت هایی است که در مدت زمانی کوتاه محصول مطلوبی را در برخواهد داشت.