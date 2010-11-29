رشد 23 درصدی تصادفات فوتی آذربایجان غربی/مرگ 108 نفر در 7 ماه

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرهنگ مجتبی امانی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به وقوع 108 مورد تصادف فوتی در سطح استان از ابتدای سالجاری تا کنون، افزود: مجموع تصادفات فوتی، جرحی و خسارتی طی هشت ماه اول امسال هفت هزار و 234 مورد گزارش شده که این میزان طی مدت مشابه سال گذشته هشت هزار و 248 مورد بود.

وی در ادامه بیان داشت: از این میزان تصادف گزارش شده، سه هزارو 996 مورد تصادف جرحی و سه هزار و 130 مورد تصادف خسارتی بوده که نسبت به سال قبل 37 درصد کاهش یافته است.

نبود بزرگراه عامل اصلی افزایش تعداد تصادفات در آذربایجان غربی

رئیس پلیس راهور آذربایجان غربی از کاهش 13 درصدی تعداد تصادفات درون شهری استان طی هشت ماه گذشته امسال خبر داد و بیان داشت: نبود بزرگراه،عدم توجه به جلو، عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و سبقت غیر مجاز عامل اصلی تصادفات رانندگی در استان هستند.

سرهنگ امانی با اشاره به اینکه ثبت جرائم رانندگی به زودی سیستمی می شود، اظهار داشت: در این سیستم برگ جریمه با استفاده از رایانه های دستی وارد شبکه خواهد شد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در حال حاضر 26 نقطه پر جمعیت و هسته مرکزی شهر ارومیه با دوربین های کنترل ترافیکی کنترل می شود، خاطر نشان کرد: همچنین نقاط پر رفت و آمد شهرهای پیرانشهر، مهاباد، خوی و میاندوآب نیز با دوربین های کنترل ترافیکی کنترل و نظارت می شود.

سرهنگ امانی، تشکیل اتاق فکر تحول ترافیک در استان، ساماندهی تاکسی و تاکسی تلفنی ها، انتظام بخشی انضباط اجتماعی را از دیگر برنامه های این نهاد در سالجاری اعلام کرد و بیان داشت: زیرساخت های اجرای این طرح ها آماده شده و تا پایان سال وارد فاز اجرایی می شوند.

رئیس پلیس راهور آذربایجان غربی مدت زمان حضور پلیس در صحنه تصادف را مورد اشاره قرار داد و گفت: در حال حاضر کمترین مدت زمان حضور پلیس در صحنه تصادف در استان هفت دقیقه و بیشترین زمان 20 دقیقه و این آمار در کلان شهرهای کشور 15 تا 25 دقیقه است.

وی در ادامه با انتقاد از عدم همکاری مسئولان استانی در حل معضل ترافیک در ارومیه بیان داشت: حل کردن مشکل ترافیک در ارومیه نیازمند اجرایی شدن طرح های مصوب و تخصیص اعتبارات مورد نیاز است.

سرهنگ امانی همچنین پایین بودن فرهنگ رانندگی در استان را یکی دیگر از دلایل بروز مشکلات ترافیکی و بالا بودن میزان تصافات اعلام و خواستار فرهنگ سازی در این خصوص از سوی رسانه ها و صدا و سیما شد.

ارومیه بعد از تهران دومین شهر پرخودرو در کشور به شمار می رود.