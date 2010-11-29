جایگاه آموزشی دانشگاه سمنان در سالهای اخیر ارتقا یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، دکتر علی خیرالدین صبح دوشنبه در آیین تودیع و معارفه معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان گفت: فعالیتهای حوزه معاونت آموزشی در سال های اخیر پر افتخار بوده است.

به گفته وی، ارتقاء جایگاه دانشگاه سمنان از نظر آموزشی و رشد مثال زدنی دانشگاه در این حوزه در سالهای اخیر جایگاهی ویژه دارد.

وی اضافه کرد: افزایش دانشکده های دانشگاه از 5 دانشکده به 14 دانشکده در 5 سال اخیر، افزایش چشمگیر رشته های تحصیلی از 54 رشته تحصیلی به 140 رشته تحصیلی در این مدت، توسعه روزافزون مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه از افتخارت حوزه آموزشی دانشگاه است.

خیرالدین ادامه داد: افزایش 400 درصدی رشته های کارشناسی ارشد، رسیدن رشته های مقطع دکتری دانشگاه به 21 رشته گرایش، 5 برابر شدن دانشجویان کارشناسی ارشد، 16 برابر شدن تعداد دانشجویان دکتری از دیگر امتیازات کسب شده در دانشگاه سمنان است.

وی خاطرنشان کرد: انتخاب حوزه معاونت آموزشی دانشگاه سمنان و قرار گرفتن آن درمیان سه دانشگاه برگزیده کشور از نظر عملکرد آموزشی از جمله عملکرد درخشان حوزه معاونت آموزشی دانشگاه در سالهای اخیر بوده است.

معاونت سابق آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان نیز در این آیین گفت: پیشرفت های اخیر آموزشی دانشگاه مرهون همفکری و همکاری همه مسئولان، مدیران و کارکنان این حوزه بوده است.

رحمان بهمنی افزود: تلاش این حوزه در سالهای اخیر حرکت در مسیر تعریف شده مبتنی بر سیاستهای کلان دانشگاه و نزدیک شدن به استاندارها و نرمهای تعیین شده وزارت علوم بوده است.

به گفته وی، توسعه برنامه مدار، آموزش مبتنی بر ارزیابی، برنامه ریزی برای کم کردن نقاط ضعف آموزشی، تکیه بر نقاط قوت و در یک کلام برنامه ریزی راهبردی رمز موفقیت دانشگاه سمنان در حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی در سالهای اخیر بوده است .

در این آیین با تقدیر از تلاش های رحمان بهمنی، حمید محمدیان سمنانی به عنوان معاون جدید آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان معرفی شد.

حمید محمدیان سمنانی قبل از اعزام برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری، سمت های اجرایی از جمله مدیریت گروه، معاونت آموزشی دانشکده مهندسی و مدیریت امور آموزشی دانشگاه را برعهده داشته است.

معاون جدید آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان دانش آموخته در رشته متالورژی است و پس از اخذ مدرک دکتری به تازگی از اتریش به کشور بازگشته است.