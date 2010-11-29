ترور دو استاد دانشگاه دست های پنهان مدعیان حقوق بشر را آشکار کرد

حجت الاسلام شاهرخی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در واکنش به ترور دو استاد دانشگاه گفت: ترور دانشمندان و افراد علمی عملی بسیار زشت است و هیچ توجیهی در دنیا ندارد و بدیهی است عملی ضد انسانی و محکوم شده از سوی تمامی جوامع بشری است.

وی با بیان اینکه تنها افرادی که هیچ منطقی در ذهنشان حاکم نیست و حقوق مردم و ملت را نمی شناسند می توانند دست به چنین کاری بزنند ، گفت: افرادی که دست به ترور دانشمندان و اساتید دانشگاه ها می زنند اقدامی ضد بشری، ضد علم و ضد امنیت در جامعه انجام می دهند.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در بیان اینکه این تروریست ها هدف درستی را نیز دنبال نمی کنند و تنها مزدوران استکبارند، گفت: این افراد می خواهند با به خطر انداختن امنیت کشور و مردم جلوی پیشرفت جمهوری اسلامی را بگیرند این در حالیست که غافلند که این اقدامات نمی تواند مانع پیشرفت جمهوری اسلامی شود.

وی در بیان تاثیرات این حادثه تروریستی بر مردم گفت: این حوادث می تواند نفرت مردم را از دشمنان انقلاب و استکبار جهانی بیشتر کند و نفرت در جامعه ایران نسبت به حامیان تروریست بیش از پیش افزایش می یابد.

شاهرخی گفت: این حرکت تروریستی دست افرادی را که شعار ضد تروریستی و شعار حمایت از حقوق بشر می دهند را رو کرد چرا که آنان خود عاملان تروریسم را تربیت می کنند.