500 طرح موضعی در برنامه 5 ساله تهران پیش بینی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، هیربد معصومی افزود: همزمان با تهیه طرح تفصیلی تهران، گام سوم طرحهای توسعه شهری که طرحهای موضعی است آغاز شده و هم اکنون نزدیک به 74 طرح موضعی در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران در نظر گرفته شد که این موضوع در تاریخ شهر سازی تهران بی سابقه است.

وی از تهیه اسناد توسعه و عمران برای محلات تهران خبر داد و افزود: تاکنون 50 طرح توسعه و عمران محلات آماده شده که برای تصویب به مراجع مربوطه ارائه می شود.

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران گفت: بر اساس افق 1404 و در برنامه پنج ساله شهرداری تهران، 500 طرح موضعی تهیه و همچنین پیش بینی شده که بر اساس میزان اعتبار این طرحها تهیه شود که در این زمینه امسال قرارداد 70 طرح موضعی منعقد شده است.

وی از تهیه نقشه جزئیات شهرسازی تهران خبر داد و افزود: در همین زمینه توجه به نما با معماری ایرانی و اسلامی که مورد تاکید مقام معظم رهبری و شهردار تهران نیز است، از اولویتهای ماست که کمیته معماری نیز برای آن تشکیل شده و در ابتدا، نمای ساختمانهای واجد اهمیت بررسی و پس از نهایی شدن دستور العمل مربوط به آن برای اجرا به مناطق ابلاغ می شود تا از این پس مناطق الگویی برای کنترل نما در زمان ساخت و ساز داشته باشند.



