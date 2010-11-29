به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، این علامت حجاب ممنوع در ماه سپتامبر به تیتر روزنامه‌ها تبدیل شد و در همان زمان بود که یک کتاب پرفروش مسلمانان را برای عدم تمایل نسبت به انطباق با سبک زندگی آلمانی و یادگیری زبان این کشور مورد انتقاد قرار داده بود.

اما اخیراً مقامات پزشکی آلمان این پزشک را متهم و وی را جریمه کردند.

کورنیلیا کور سخنگوی سازمان نظارت بر اقدامات پزشکی در منطقه فرانکفورت گفت: قرار است طی پنج سال آینده نام این پزشک همراه با نشان ناشایستگی در ثبت پزشکی آلمان همراه باشد.

این پزشک به نقض وظایف خود برای رفتار مساوی میان تمام بیماران خود بدون توجه به جنس، سن، نژاد یا مذهب متهم شده است.

کور اظهار داشت که این پزشک به علت پایین آوردن علامت حجاب ممنوع شامل جریمه‌های بزرگتر چون حذف نظام پزشکی نمی‌شود. وی همچنین با یک گروه از مسلمانان دیدار کرد و در جمع عموم از این اقدام خود عذرخواهی نمود.

براساس قوانین علامت نصب شده در اتاق انتظار این پزشک به معنای ممنوعیت ورود زنان محجبه ، عدم حضور خانواده‌های پرجمعیت و ضرورت صحبت به زبان آلمانی مورد تأکید قرار گرفته بود.