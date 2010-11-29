شیوه عملیات ترور اساتید دانشگاه بیانگر ریشه خارجی آن است

محمد کرمی راد در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در واکنش به ترور دو استاد دانشگاه در تهران گفت: این وقایع تروریستی و آنچه که درسالهای گذشته و اکنون که در آستانه روز دانشجو قرار داریم اتفاق می افتد موجب پیوند بیشتر دانشگاه و حوزه می شود.

وی افزود : دشمنان جمهوری اسلامی با توجه به اینکه از قابلیت ها و ظرفیت های ایران اسلامی به لحاظ دستیابی به فناوری و تکنولوژی آگاه شده اند بنابراین دست به ترورهایی از این دست می زنند.

کرمی راد افزود: این ترورها تنها از سوی دست نشاندگان و عوامل خودفروخته ای که دل به دنیای غرب بسته اند ، انجام می شود و تنها آنانند که به دنبال انجام ترورهای کور و ایجاد ترس در میان دانشمندان و جامعه اند.

نماینده کرمانشاه با تاکید بر اینکه استکبار جهانی این نسخه را برای برخی کشورها و جوامع دیگر پیچیده است و احتمالا از این موضوع نتیجه گرفته است، افزود: آنان ملت ما را نشناخته اند و نمی دانند که این روش ها برای ملت ما هیچ جوابی نخواهد داد بلکه موجب می شود که عزم ملت بیش از پیش برای مقابله با استکبار جهانی جذب شود.

وی تاکید کرد: ترورهای کور کمترین تاثیری در اراده ملت ایران نخواهد گذاشت و تنها دست بیگانگان را رو می کند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی از دستگاه های امنیت کشور خواست تا با سرعت و قدرت بیشتری عوامل و عناصر این اقدام را دستگیر کنند.

کرمی راد با بیان اینکه بعید می دانم این ترورها انتقام شخصی باشد ، افزود: شکل ترور نشان می دهد که اقدامی حساب شده بوده و شیوه انجام عملیات تروریستی مشخص می کند که تروریست ها از خارج از کشور پشتیبانی می شوند و دست استکبار جهانی در کار است.