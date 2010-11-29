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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۵۱

روفالو در فهرست شهروندان در خطر مرگ قرار گرفت

روفالو در فهرست شهروندان در خطر مرگ قرار گرفت

مارک روفالو بازیگری که در مستند سیاسی و انتقادی " سرزمین گاز" گوینده متن بوده است از سوی نهادهای امنیتی آمریکایی در فهرست شهروندان در خطر ترور قرار گرفت.

به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر روفالو که چندی پیش در مستندی سیاسی و انتقادی با عنوان " سرزمین گاز" گفتار متن را خوانده بود از سوی دفتر امنیتی ایالت پنسیلوانیا در فهرست افرادی قرار گرفت که احتمال قتل‌شان می‌رود و باید مورد مراقبت قرار گیرند.

مقامات امنیتی اعلام کرده‌اند که نمایش فیلم مستند افشاگرانه "سرزمین گاز" نوشته و ساخته جاش فاکس ، کلیه عوامل دست اندرکار تولید این فیلم در خطر مرگ قرار دارند." سرزمین گاز" به قاچاق گاز و مافیای جابجایی و فروش گاز در کشور آمریکا می پردازد.

روفالو که در ماه‌های اخیر فیلم‌های موفقی چون " جزیره شاتر" و " حال بچه ها خوب است" را بر پرده سینما‌ها داشته در واکنش به این موضوع ، ماجرا را خنده دار خوانده است.

این بازیگر اخیرا در فیلم " مارگارت" ساخته کنث لانرگان با شرکت مت دیمن و آنا پاکوئین نیز گفتار متن فیلم را خوانده است.
 

کد مطلب 1200593

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