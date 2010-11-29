روفالو در فهرست شهروندان در خطر مرگ قرار گرفت

به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر روفالو که چندی پیش در مستندی سیاسی و انتقادی با عنوان " سرزمین گاز" گفتار متن را خوانده بود از سوی دفتر امنیتی ایالت پنسیلوانیا در فهرست افرادی قرار گرفت که احتمال قتل‌شان می‌رود و باید مورد مراقبت قرار گیرند.



مقامات امنیتی اعلام کرده‌اند که نمایش فیلم مستند افشاگرانه "سرزمین گاز" نوشته و ساخته جاش فاکس ، کلیه عوامل دست اندرکار تولید این فیلم در خطر مرگ قرار دارند." سرزمین گاز" به قاچاق گاز و مافیای جابجایی و فروش گاز در کشور آمریکا می پردازد.



روفالو که در ماه‌های اخیر فیلم‌های موفقی چون " جزیره شاتر" و " حال بچه ها خوب است" را بر پرده سینما‌ها داشته در واکنش به این موضوع ، ماجرا را خنده دار خوانده است.



این بازیگر اخیرا در فیلم " مارگارت" ساخته کنث لانرگان با شرکت مت دیمن و آنا پاکوئین نیز گفتار متن فیلم را خوانده است.

