تکلیف وزارت خارجه در توقف روند صدور قطعنامه های حقوق بشری علیه ایران

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه و در ادامه بررسی جزئیات برنامه پنجم در ماده 186 وزارت امور خارجه را موظف کردند با بهره گیری از نظرات کارشناسان کلیه سازمانها و نهادهای مسئول و به منظور اعتلای شان، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ایران و استفاده از فرصت های اقتصادی در منطقه و نظام بین الملل و بسط گفتمان عدالت خواهی در روابط بین الملل سیاستهای مناسب را برای اجرایی نمودن احکام مربوطه به مراجع ذیربط ارائه دهند.

بر اساس این گزارش تنظیم سطح روابط و مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای دارای دیدگاهها و مواضع غیر همسو با جمهوری اسلامی ایران و تلاش برای حضور فعال، موثر و الهام بخش در مناسبات دوجانبه و سازمان های منطقه ای و بین المللی از احکام مذکور است .

بر اساس این مصوبه تدوین نظام جامع تقویت حضور ایران در سازمانهای منطقه ای و بین المللی با دستور کار مشخص برای اقدام در مورد هر یک از آنها حداکثر در یک سال اول پس از زمان اجرایی شدن برنامه و ارزیابی کارآمدی و اثربخشی ماموران شاغل در داخل و خارج از کشور و به کارگیری آنان با اولویت تخصص و کارآمدی در سازمانها و سفارتخانه های دارای اهمیت راهبردی از جمله راههای فعال سازی مناسبات دوجانبه می باشد.

همچنین تدوین فرایند پیشنهادی ایران برای اصلاح ساختار سازمان ملل متحد در راستای منافع جمهوری اسلامی ایران حداکثر در سال اول برنامه و تلاش برای تحقق آن و همچنین پیگیری حمایت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان به ویژه ملت مظلوم فلسطین در سازمانهای منطقه ای و بین المللی از دیگر راهها برای حضور فعال در مناسبات دوجانبه و سازمان های منطقه ای و بین المللی است.

وزارت امور خارجه همچنین موظف شد دیپلماسی فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کند.

بر اساس بند دیگری در این ماده مقرر شد وزارت خارجه با کشورهای منطقه و اسلامی همکاری داشته و از سایر ظرفیت های اقتصادی، حقوقی، سیاسی، فرهنگی، رسانه ای و بین المللی برای کاهش حضور نظامی بیگانگان در منطقه استفاده کند.

تقویت روابط حسنه با همسایگان، اعتمادسازی، تنش زدایی و همگرایی با کشورهای منطقه و اسلامی به ویژه حوزه تمدن ایران اسلامی و تقویت دیپلماسی اقتصادی از طریق حمایت جدی از فعالیتهای اقتصادی به ویژه بخش غیر دولتی و ایجاد زمینه های لازم برای رابطه و حضور بخش مذکور در دیگر کشورها و منطقه جنوب غربی آسیا به ویژه کشورهای همسایه و اسلامی از دیگر بندهایی بود که وزارت خارجه موظف به اجرای آن شد.

بر اساس این گزارش وزارت خارجه موظف به توسعه و تعمیق دیپلماسی عدالت خواهانه در جهان و ارتقای مدیریت ایران در حوزه اقتصادی در منطقه به ویژه در حوزه توزیع و ترانزیت انرژی و تلاش برای قرار گرفتن در مسیرهای انتقال انرژی در منطقه شد.

نمایندگان مجلس همچنین وزارت امور خارجه را موظف کردند سالانه گزارشی از میزان اجرای احکام این ماده به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

نمایندگان در الحاق بندی به این ماده مقرر کردند وزارت خارجه موظف است از ظرفیت های ایرانیان مقیم خارج از کشور به ویژه در امر سرمایه گذاری در جهت تامین منافع ملی استفاده کنند.