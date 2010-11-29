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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۴۲

نخستین جشنواره سراسری تئاتر نقطه در اراک برگزار می شود

نخستین جشنواره سراسری تئاتر نقطه در اراک برگزار می شود

اراک - خبرگزاری مهر: نخستین جشنواره سراسری تئاتر "نقطه" با محوریت صلح برای همه دی‌ماه سال جاری در دانشگاه آزاد اسلامی اراک برگزار می‌شود.

 دبیر جشنواره تئاتر نقطه با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود:  نخستین جشنواره تئاتر "نقطه" دی ماه برگزار می شود و هدف از برگزاری این جشنواره کشف استعدادها و توانایی گروه های تئاتری است.

حامد نصرآبادیان با بیان اینکه انشگاه آزاد اراک و دانشکده هنر اراک این جشنواره را حمایت مالی می کنند، اظهار داشت: هزینه خاصی برای گروه هایی که به این جشنواره راه پیدا می کنند در نظر گرفته نشده است و کارهایی که بدون دکور و تنها با دو بازیگر باشند در اولویت قرار دارند.

وی افزود: گروه های تئاتر می توانند طرحهای خود را  به استان مرکزی ارسال کنند و گروه هایی که در این جشنواره طرحشان برگزیده می شود برای اجرای عموم به یکی از سالنهای نمایش تهران معرفی می شوند.

دبیر جشنواره تئاتر “نقطه” با اشاره به داوری و ارزیابی آثار در دو بخش دانشجویان تئاتری و دانشجویان غیرتئاتری گفت: جشنواره طی سه روز برگزارمی‌شود و هر روز به یک بخش از جشنواره اختصاص دارد. آثار هر بخش از جشنواره به صورت مستقل با هم رقابت کرده و بررسی می‌شوند.

برگزاری کارگاه آموزشی را در پایان هر بخش از جشنواره از دیگر فعالیتهای جنبی جشنواره تئاتر عنوان کرد و ادامه داد: گروههای نمایشی تا ۱۰ آذرماه مهلت دارند تا آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

وی گفت: مرحله بازبینی آثار در پایان آذرماه و جشنواره در دهه اول دی‌ماه برگزار می‌شود.

کد مطلب 1200595

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