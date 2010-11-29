نخستین جشنواره سراسری تئاتر نقطه در اراک برگزار می شود

دبیر جشنواره تئاتر نقطه با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: نخستین جشنواره تئاتر "نقطه" دی ماه برگزار می شود و هدف از برگزاری این جشنواره کشف استعدادها و توانایی گروه های تئاتری است.

حامد نصرآبادیان با بیان اینکه انشگاه آزاد اراک و دانشکده هنر اراک این جشنواره را حمایت مالی می کنند، اظهار داشت: هزینه خاصی برای گروه هایی که به این جشنواره راه پیدا می کنند در نظر گرفته نشده است و کارهایی که بدون دکور و تنها با دو بازیگر باشند در اولویت قرار دارند.

وی افزود: گروه های تئاتر می توانند طرحهای خود را به استان مرکزی ارسال کنند و گروه هایی که در این جشنواره طرحشان برگزیده می شود برای اجرای عموم به یکی از سالنهای نمایش تهران معرفی می شوند.

دبیر جشنواره تئاتر “نقطه” با اشاره به داوری و ارزیابی آثار در دو بخش دانشجویان تئاتری و دانشجویان غیرتئاتری گفت: جشنواره طی سه روز برگزارمی‌شود و هر روز به یک بخش از جشنواره اختصاص دارد. آثار هر بخش از جشنواره به صورت مستقل با هم رقابت کرده و بررسی می‌شوند.

برگزاری کارگاه آموزشی را در پایان هر بخش از جشنواره از دیگر فعالیتهای جنبی جشنواره تئاتر عنوان کرد و ادامه داد: گروههای نمایشی تا ۱۰ آذرماه مهلت دارند تا آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

وی گفت: مرحله بازبینی آثار در پایان آذرماه و جشنواره در دهه اول دی‌ماه برگزار می‌شود.