تصویربرداری مرحله اول مستند تلویزیونی "ارساسیا" به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین مستند تلویزیونی «ارساسیا» در پنج مرحله معماری و آثار و ابنیه تاریخی، فرهنگ عامیانه و فولکلور، مشاهیر و مفاخر، حیات وحش و اکوتوریسم و هنر، صنعت وکشاورزی در شبکه استانی سیمای مرکز قزوین تهیه و تولید می شود که هم اینک با اتمام کار تصویربرداری مرحله معماری و آثار و ابنیه تاریخی، تدوین این مستند آغاز شده است.

عوامل تولید مستند تلویزیونی ارساسیا برای جمع ‌آوری مستندات بصری و پژوهشی این برنامه از منابع موجود در کتابخانه و مرکزاسناد ملی جمهوری اسلامی، کتابخانه‌ها ومراکز اسناد و پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دانشگاه تهران، کتابخانه ملی مَلِک و موزه ‌های بین المللی خارجی بهره گرفته‌ اند.

تدوین مستند تلویزیونی ارساسیا هم 50 درصد پیشرفت داشته که با توجه به نحوه تصویربرداری حرفه‌ای مستند تلویزیونی ارساسیا این مستند با حداکثر کیفیت ضبط شده است.

مستند تلویزیونی ارساسیا از معدود مستندهای پژوهش محور ایران است که دررسانه ملّی پخش خواهد شد و ماندگاری و کیفیت بالا از مهمترین ویژگی‌های ضبط این مستند تلویزیونی است.

ارساسیا از نام‌های قدیم قزوین است که در سفرنامه شاردن و فلاندن به آن اشاره شده است.

مستند هزار و 500 دقیقه‌ای «ارساسیا» در 40 قسمت بر مبنای محورهای دین، اخلاق، امید وآگاهی در شبکه استانی سیمای مرکز قزوین تولید می شود.

عوامل برنامه: تهیه ‌کننده و کارگردان: سعید خجسته‌فر، تصویر بردار: فریدون شیردل، پژوهش: آناهیتا حامدی، دستیار تصویربردار: غلامرضا ولدخانی، سینه موبیل: سهراب تیموریان، طراح صحنه و لباس: آرزو شادمان، اسکیس: نوشین قربانی و مباشر تهیه: فروزان قاسمی هستند.