به گزارش خبرنگار مهر در قم، علیرضا جوانمردی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، مسکن مهر را یکی از مهمترین پروژه‌های در حال اجرا در استان قم ذکر و گفت: در شهر مقدس قم 17هزار واحد مسکونی در قالب مسکن مهر در حال ساخت می‌باشد که از ویژگی‌های مسکن مهر این استان متمرکز بودن محل اجرا و طراحی جامع مجتمع‌های مسکونی است.



وی با بیان اینکه این حجم ساخت ساز از طرف شرکت‌های تعاونی مسکن برای اولین بار در استان قم انجام می‌گردد‌، افزود: براساس پیش بینی‌ها و تمهیدات به عمل آمده و نظارت مستمرکارشناسان این اداره کل اکثریت این واحد‌ها در شهریور سال 90 به بهره‌برداری می‌رسند.



مدیرکل تعاون قم با بیان اینکه 500 واحد از این 17هزار واحد در دست اجرای مسکن مهر استان به متقاضیان تحویل داده شده است، در خصوص مراحل پیشرفت کلی کار در سایت مسکن مهر استان گفت: در 90 درصد این واحدها عملیات فونداسیون‌ریزی به اتمام رسیده، در 80 درصد واحدها سقف اول به پایان رسیده و در 60 درصد سقف دوم تکمیل شده است و 20 درصد نیز در حال ساخت سقف سوم و چهارم هستند که این روند ساخت ساز مسکن مهر در استان تحول عظیمی در بخش مسکن بوجود خواهد آورد.



جوانمردی در پایان بیان داشت: این حجم ساخت ساز در استان موجبات ایجاد حداقل هفت هزار نفر اشتغال را فراهم کرده است و با توجه به اینکه ایجاد اشتغال از برنامه‌های دولت خدمتگزار بوده و ساماندهی بیکاران و ایجاد اشتغال به وزارت تعاون محول شده است که با اجرای پروژه‌های مسکن مهر در سطح کشور، اشتغال مناسبی برای فارغ تحصیلان دانشگاهی و هم برای بیکاران غیر دانشگاهی ایجاد شده است.

