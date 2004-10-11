مدير كل دفتر برنامه ريزي و هماهنگي امور اقتصادي استانداري گلستان منصوب شد

به گزارش مهر در اين حكم از سوي استاندار گلستان آمده با توجه به تعهد و تجربيات جنابعالي، به موجب اين ابلاغ به سمت مدير كل دفتر برنامه ريزي و هماهنگي امور اقتصادي استانداري گلستان منصوب مي شويد.

در ادامه اين حكم آمده اميد است با ياري خداوند متعال به كارگيري تمامي امكانات و توان تخصصي حيطه مسووليت در انجام وظايف محوله موفق باشيد.

يادآوري مي شود مدير كل جديد دفتر برنامه ريزي و هماهنگي امور اقتصادي استانداري گلستان متولد 1342 و داراي تحصيلات كارشناسي ارشد در رشته مهندسي جنگلداري از دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان است.

مازندراني پيش از اين به مدت چهار سال به عنوان رييس كار گروه كشاورزي و منابع طبيعي و عضو منتخب و نايب رييس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان مشغول به فعاليت بوده است.