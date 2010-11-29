آموزش نانوایان ضایعات نان را کاهش می دهد

سید مهدی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در تبیین و اجرای سیاست‌های کلی اصل اصلاح الگوی مصرف، بخش ویژه‌ای به نان مربوط می شود که آموزش نانوایان برای پخت نان بهتر مدنظر قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه هدفمند شدن یارانه‌ها به دنبال افزایش بهره ‌وری و بهبود کیفیت خدمات منجر خواهد شد، گفت: آموزش نانوایان می‌تواند کیفیت بهداشت نان را افزایش دهد و کاهش ضایعات را به دنبال داشته باشد.

جعفری با ابراز امیدواری نسبت به اینکه ابعاد و آثار این دوره های آموزشی در آینده بیشتر نمایان می شود، گفت: شیوه‌های سنتی برای انجام کارها دیگر جوابگو نیست و افزودن بر دانش و مهارت، نیاز امروز است.

وی در ادامه گفت: امیدواریم با اجرای این برنامه های آموزشی برای نانوایان هر روز بر کیفیت نان‌ها افزوده شود.

وی با بیان این که نان برای ما سمبل برکت خداوند است و ارزش و اهمیت بسیار والایی دارد، گفت: متاسفانه کیفیت نان هایی که به صورت سنتی در کشور تولید می شود، چندان مطلوب نیست و جای کار بسیاری برای افزایش کیفیت در این بخش وجود دارد که به همین علت، موضوع آموزش نانوایی ها را در برنامه کاری خود قرار دادیم تا نظام اعطای صلاحیت های حرفه ای برای همه فعالان جامعه کار و تولید در بخش های مختلف برقرار شود.

جعفری افزود: ما باید به این سمت برویم که هر کسی که در کشور کار می کند قبلا گواهینامه و مدرک معتبر، مبنی بر توانمندی و صلاحیت لازم برای تصدی آن حرفه و یا شغل را احراز کرده باشد.

وی افزود: در دوره های آموزشی که برای نانوایان لواش، سنگگ و بربری ترتیب یافته، شرایط نگهداری آرد، پخت، بسته بندی، مشتری مداری و بهداشت محیط آموزش داده می شود.

جعفری اظهارداشت: دوره های آموزشی که در این شهرستان برگزار شده هر کدام به مدت یک ماه به طول انجامید و نانوایان با روش های مختلف خمیرگیری، مدت زمان خواب خمیر، چانه گیری و قراردادن خمیر در فرپخت و شکل ظاهری نان و دیگر مراحل عمل آوری نان آشنا شدند.

به گفته وی، هر ساله سه دوره آموزشی برای نانوایان شهرستان برگزار می شود که اغلب نانوایان در این دوره ها شرکت کرده و آموزش های لازم را فرا می گیرند.

جعفری خاطرنشان کرد: علاوه بر این دوره ها، نانوایان شهرستان در یک زمان گرد هم می آیند و با تبادل نظر و گفتگو پیرامون روش های مختلف عمل آوری نان از تجربیات یکدیگر بهره مند می شوند.