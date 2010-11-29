لغو عضویت دوساله عضو خاطی خانه مطبوعات قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین در نشست خانه مطبوعات استان که صبح امروز برگزار شد در خصوص برگزاری کلاس های آموزشی برای اعضا بحث و تبادل نظر شد.

علی علی محمدی رئیس خانه مطبوعات استان قزوین در این نشست از رایزنی با اداره کل ارشاد اسلامی و حوزه هنری استان برای آموزش خبرنگاران خبر داد و گفت: به منظور ارتقاء سطح کیفی فعالیت خبرنگاران تا پایان سال جاری با تشکیل کلاسهای آموزشی ویژه اصحاب رسانه زمینه ارتقاء کیفی فعالیت خبری اعضا را فراهم خواهیم کرد.

رئیس خانه مطبوعات استان همچنین از رئیس حوزه هنری استان و مسئول سینما بهمن قزوین به خاطر تعامل شایسته برای اختصاص سانس رایگان فیلم ملک سلیمان به خانواده خبرنگاران در عید غدیر خم تقدیر کرد.

در این جلسه مهناز اسماعیلی سردبیر هفته نامه ولایت به عنوان مسئول کمیته آموزش و حسن رجبی خبرنگار کیهان به عنوان مسئول کمیته انتشارات و پژوهش انتخاب شد.

در ادامه این جلسه نامه مکتوب عده کثیری از اصحاب رسانه استان مبنی بر درخواست برخورد خانه مطبوعات نسبت به هتاکی یک عضو این خانه در نشست هم اندیشی 14 مهرماه سال جاری با اکثریت آراء وارد دستور کار شد که پس از بحث و بررسی موضوع و عطف به سوابق گذشته امید مافی سردبیر هفته نامه آوای قزوین به دوسال انفصال از عضویت در خانه مطبوعات محکوم شد که یک سال آن قطعی و سال دوم تعلیقی خواهد بود.

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