به گزارش خبرگزاری مهر، علی ذوالقدریها گفت: این اقدام برای درج اطلاعات شرکت‌های مجاز به توزیع و عرضه خدمات اینترنت در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان تنظیم مقررات جهت اطلاع متقاضیان در سراسر کشور انجام می‌شود.

وی همچنین تاکید کرد که شرکت‌های اینترنتی موظفند نسبت به درج مواردی از قبیل شماره و تاریخ پروانه، مرجع صادرکننده پروانه، انواع سرویس‌های قابل ارائه، تعرفه خدمات، نحوه پشتیبانی مشترکان و SLA هر سرویس در سایت اطلاع‌رسانی خود اقدام کنند.

ذوالقدریها گفت: شرکت‌های دارای پروانه ISP و ISDP باید از این پس درخواست کتبی خود را برای تمدید و لغو پروانه، تاسیس و یا توقف شعبه و اعطای نمایندگی شرکت‌های PAP به اداره کل منطقه مربوطه ارسال کنند. این درخواست ها توسط اداره کل مذکور بررسی و پاسخگویی خواهد شد.

روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: این کار برای تسریع در پاسخگویی به درخواست‌های شرکتهای دارنده پروانه ISP و ISDP و همچنین تسهیل امور اجرایی آن‌ها، با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده با ادارات کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مناطق هفتگانه کشور مقرر شده است.