آزمایش هواپیمای کوچک جاسوسی سنگاپور/ افزایش محدودیت بنزین یارانه ای اندونزی

مالزی :

قتل دو دختر مالایی به دست پدر برای بدست آوردن مبلغ بیمه عمر

آموزش های کمیته ضد فساد به کارمندان دولت برای کمتر شدن آمار اخذ رشوه

نتایج منتشر شده از یک نظر سنجی نشان از رشد میزان احساس امنیت در میان جامعه دارد

انتظار می رود تا سال 2020 میزان مسافران قطار در مالزی به 220 میلیون مسافر در سال برسد

کارگران خارجی می توانند از خدمات بیمه ای 23 شرکت در مالزی استفاده کنند

اندونزی :

حزب دموکرات اندونزی از دولت خواست نسبت به اصلاح قانون مهاجرت نیروی کار اقدام کند

اندونزی از انجام عمل ریه بر روی یکی دیگر از کارگران شکنجه شده در عربستان سعودی خبر داد

امضا تفاهم نامه روادید آزاد میان اندونزی و اسلوونی

ثبت 286 زمین لرزه تنها در مدت 9 ساعت و 40 دقیقه در اطراف کوه آتشفشان "مرافی"

افزایش محدودیت بنزین یارانه ای در اندونزی از سوی دولت

آسیب دیدن 5 منزل مسکونی بر اثر طوفان در شرق جاوا

تایلند:

فرار بیش از یک هزار خانواده میانماری به تایلند در جریان بالا گرفتن درگیری های در مناطق مرزی

دیدار نخست وزیر تایلند با سران حزب دموکرات

آغاز به کار دادگاه انحلال حزب دموکرات تایلند از صبح امروز

افزایش قیمت گازوئیل در پمپ های شرکت "شل"

فیلیپین:

زخمی شدن 4 نفر در انفجار نارنجک در جنوب فیلیپین

کشته شدن یک نیروی پلیس به ضرب گلوله شورشیان مسلح در جنوب این کشور

سرباز گروگان گرفته شده توسط شورشیان، آزاد شد

کشته شدن معاون شهردار یکی از شهر های جنوبی فیلیپین به دست شورشیان مسلح

سنگاپور:

آزمایش هواپیمای کوچک جاسوسی سنگاپور توسط ارتش این کشور

نخست وزیر سنگاپور از بهتر شدن درآمد های دولت خبر داد

برگزاری جشن پدربزرگ ها و مادربزرگ ها با شرکت بیش از 5 هزار سالمند بالای 70 سال

دستگیری 23 راننده مست تنها در مدت 5 ساعت، پلیس نگران افزایش این آمار

