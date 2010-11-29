کاهش ابتلا به ایدز دستیابی به بخشی از آرمان توسعه هزاره است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، بان کی مون ضمن اعلام اینکه جهان بالاخره به نخستین بخش از ششمین آرمان توسعه هزاره یعنی توقف و آغاز معکوس کردن روند گسترش "اچ ­آی ­وی" دست یافته، گفت ما باید به ترسیم مسیر جدید و روشن پیش رو تداوم بخشیم.



در پیام بان کی مون آمده است: سال آینده با سی­امین سالگرد همه­ گیری ایدز مصادف خواهد بود. این امر مهم به ما فرصت تامل و تجدید نظر در تصمیم­ گیری را می دهد.



وی می گوید: طی سه دهه گذشته، ایدز باعث مرگ­ و رنج­های ناگفته شده است. اما درهمین سال ها روایت دیگری نیز فاش شده که ضمن آن جامعه جهانی با اشتیاق متحد گشته تا اقدامی برای نجات زندگی ها صورت دهد .این تلاش ها موجب تغییرات واقعی در سراسر جهان گردیده است.



این مقام در ادامه یاد آور شد: در حال حاضر افراد کمتری به عفونت اچ ­آی ­وی مبتلا می شوند. میلیون ها نفر به درمان اچ­ آی وی دسترسی پیدا کرده اند. زنان بیشتری قادرند از ابتلای فرزندانشان به اچ ­آی ­وی جلوگیری کنند، منع سفر به خیلی از کشورها برای افرادی که با اچ ­آی ­وی زندگی می کنند برداشته شده است و شفقت و شناخت حقوق بشر به آرامی جایگزین انگ می شود.



بان کی مون در ادامه تصریح کرد: این حرکت با تعهد و همبستگی به دنیا کمک می کند بر همه گیری ایدز فائق آید. ما بالاخره به نخستین بخش از ششمین آرمان توسعه هزاره یعنی توقف و آغاز معکوس کردن روند گسترش اچ ­آی­ وی دست یافته ایم. ما باید به ترسیم مسیر جدید و روشن پیش رو تداوم بخشیم.



وی هدف مشترک را دسترسی همگانی به خدمات پیشگیری، درمان، مراقبت و حمایت از اچ آی وی اعلام کرد و گفت: ما همچنین باید روشی اتخاذ کنیم تا واکنش به ایدز پایدار بماند.



وی در پایان پیام خود افزود: اجازه دهید با گذشت سه دهه از این بحران، دیدگاهمان را به نیل به "سه صفر" معطوف داریم یعنی به صفر رساندن بروز عفونت های جدید اچ ­آی­ وی، به صفر رساندن تبعیض و به صفر رساندن مرگ های ناشی از ایدز. در این روز جهانی ایدز، اجازه دهید متعهد شویم به اتفاق تلاش کنیم تا این دیدگاه برای تمامی مردم جهان محقق شود.