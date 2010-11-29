  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۰۷

45 هزار زائر ایرانی به میهن اسلامی بازگشتند

45 هزار زائر ایرانی به میهن اسلامی بازگشتند

رئیس ستاد مکه مکرمه سازمان حج و زیارت گفت: تا کنون 45 هزار و 208 نفر از زائران بیت الله الحرام به میهن اسلامی بازگشته اند.

حمید حبیبی تنها در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تاکنون 45 هزار و 208 نفر از زائران بیت الله الحرام در قالب 283 کاروان به میهن اسلامی بازگشته اند گفت: هنوز 25 هزار و 727 نفر در قالب 159 کاروان نیز در مکه مکرمه و 29  هزار و 828 نفر زائر ایرانی در قالب 183 کاروان در مدینه منوره اسکان دارند.

وی افزود: از این تعداد افرادی که قبل از مناسک حج به مدینه مشرف شده بودند حداکثر تا 13 آذر به ایران بازگشته و افرادی که از ایران مستقیما به مکه عزیمت کرده بودند نیز حداکثر تا 10 آذر به مدینه منوره می روند.
 
حبیبی اظهار داشت: از روز 6 آذر پروازهای خروجی از مدینه آغاز و تا به امروز چهار هزار و 841 زائر از مدینه به جمهوری اسلامی ایران بازگشته اند.
کد مطلب 1200605

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها