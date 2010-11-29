رشد 203 درصدی تولید سنگ آهن میشدوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، اکبر حقیقی نائینی با بیان این مطلب افزود: در 8 ماهه امسال، حدود 462 هزار تن سنگ آهن در واحد میشدوان تولید شد؛ در حالی که میزان تولید سنگ آهن در این واحد در مدت مشابه سال گذشته، حدود 154 هزار تن بوده است.

مدیر واحد سنگ آهن میشدوان با اشاره به برنامه های توسعه ای این معدن برای تامین بخشی از مواد اولیه کارخانه کنسانتره اظهار داشت: در حال حاضر، مطالعه آنومالی های اطراف معدن چغارت و همچنین مطالعات احداث کارخانه فرآوری برای سنگ های کم عیار توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی انجام می شود.

وی ادامه داد: طرح های زیربنایی انجام شده یا در حال انجام این شرکت شامل احداث جاده دسترسی به طول 5/8 کیلومتر، انتقال برق سراسری به معدن از طریق خط 20 کیلو ولت معدن چغارت، انجام مناقصه دو باب انبار ناریه 50 تنی،‌ بررسی پایداری دیواره نهایی معدن، استقرار سیستم مدیریت یکپارچه،‌ احداث دکل مخابرات به ارتفاع 60 متر و راه اندازی سیستم های مخابرات دیجیتالی با قابلیت دسترسی به اینترنت، از جمله طرح های زیربنایی معدن بوده که تمامی منابع مورد نیاز این پروژه ها توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی تامین شده است.

حقیقی نائینی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، حدود 200 نفر به طور مستقیم در واحد میشدوان فعالیت می کنند.