به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابراهیم خدایی امروز دوشنبه در مراسم تقدیر از برگزیدگان کنکور سراسری و برترین های پانزدهمین المپیاد علمی دانشجویی افزود: آیین نامه آزمون نیمه متمرکز دکتری از سوی وزیر علوم به دانشگاهها ابلاغ شده است و پس از تعیین دروس ورودی در هفته آینده به اطلاع داوطلبان می رسد.

وی افزود: با توجه به سئوالاتی که درباره این آزمون مطرح است باید گفت که این آزمون به صورت آزمایشی در 5 سال در دانشگاهها امیرکبیر و شریف با همین شکل اجرا می شد.

معاون سازمان سنجش اظهار داشت: آزمون دکتری مانند آزمونی خواهد بود که دانشگاهها برگزار می کنند اما پاسخ های کوتاه هم به آن اضافه می شود و تنها پاسخ های چهار جوابی نیست دانشگاهها پس از برگزاری آزمون نیمه متمرکز اختیار کامل برای پذیرش دانشجو دارند.

وی درباره توزیع رشته های انتخابی رتبه های زیر یک هزار در کنکور سراسری 89 گفت: در گروه علوم ریاضی 46 درصد رتبه های زیر هزار از استان تهران، در گروه علوم تجربی 21 درصد از استان تهران و در گروه علوم انسانی 37 درصد از استان تهران بوده اند.

اولین انتخاب رتبه های برتر کنکور 89

معاون سازمان سنجش درباره رشته های مورد علاقه رتبه های زیر هزار و زیر صد گفت: امسال در گروه ریاضی با یک تغییر در انتخاب رشته از سوی داوطلبان مواجه شدیم و بالاترین رتبه ها رشته مکانیک دانشگاههای شریف، تهران و امیرکبیر انتخاب شدند در حالیکه پیش از این رشته برق انتخاب اول بود.

وی افزود: در گروه علوم تجربی رشته پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی، ایران (سابق) و اصفهان و در گروه علوم انسانی نیز رشته حقوق دانشگاههای تهران، شهیدبهشتی و علامه طباطبایی مورد انتخاب این گروه بوده اند.

خدایی کنکور سال 90 نیز اظهار داشت: کلیه دانش آموزان باید سوابق تحصیلی داشته باشند و افرادی که سوابق تحصیلی ندارند نیز نمی توانند در کنکور ثبت نام کنند چرا که در صورت نداشتن کد رهگیری به صورت اتوماتیک ثبت نام از آنها صورت نمی گیرد.

تأثیر میزان سوابق تحصیلی در کنکور 90

وی افزود: سوابق تحصیلی 25 درصد تأثیرگذار است به این صورت که در گروه علوم تجربی و علوم ریاضی 10 درس و در گروه علوم انسانی نیز 11 درس به عنوان سوابق تحصیلی محسوب می شوند.

به گزارش مهر، در این مراسم محمدحسین سرورالدین - رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نیز با اشاره به آمار شرکت کنندگان و پذیرفته شدگان در آزمون سراسری خاطرنشان کرد: در آزمون سراسری سال 89 یک میلیون و 300 هزار نفر ثبت نام و یک میلیون و 180 هزار نفر شرکت کردند که از این میان 900 هزار نفر مجاز به انتخاب رشته و 550 هزار نفر پذیرفته شدند.

وی اضافه کرد: با رشد آموزش عالی توانسته ایم از میزان پذیرش 10 درصدی داوطلبان کنکور در سالهای اولیه پس از انقلاب به جایی برسیم که امسال نزدیک به 200 هزار نفر ظرفیت خالی در دانشگاهها داشتیم و از این پس دانشگاهها باید به دنبال دانشجو باشند.

سرورالدین با اشاره به برگزاری پانزدهمین دوره المپیاد دانشجویی در 16 رشته و درخواست سازمان سنجش از وزارت علوم برای بررسی هرچه سریع تر اساسنامه المپیادها گفت: اساسنامه المپیادها در شورای عالی انقلاب فرهنگی بخشهای نهایی خود را طی می کند و اگر تصویب شود به المپیادها و سازمان برگزار کننده آن رسمیت می دهد و نارسایی های این المپیادها برطرف می شود.