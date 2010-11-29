محمد جواد جهانگیرزاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به ترور دو استاد دانشگاه گفت: این عملیات تروریستی نشان می دهد که استکبار جهانی دانشمندان هسته ای را ما را هدف گرفته است ، این روال تروریستی از مرحوم دکتر علیمحمدی شروع شده و دو ترور اخیر نیز در راستای همان موضوع است.

وی افزود: تروریست ها می خواهند با ایجاد رعب و وحشت در میان دانشمندان ما اختلالی در روند فعالیت هسته ای ایران ایجاد کنند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس با بیان اینکه قطعا این عملیات منشا خارجی دارد، افزود: نوع عملیات نشان می دهد که یک منبع داخلی ندارد و نمی تواند از سوی عناصر داخلی دنبال شده باشد.

جهانگیرزاده تاکید کرد: نوع عملیات ترور نشان می دهد که این عملیات از سوی اسرائیل انجام شده چرا که آنان به گونه ای وحشت آور ترور می کنند و فرد ترور شده نمی تواند هیچ اقدام دفاعی را انجام دهد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادامه داد: ترور دانشمندان هسته ای هیچ سودی برای عوامل و عناصر داخلی نمی تواند داشته باشد ، بلکه کسانی دست به این اقدام می زنند که به دنبال متوقف کردن روند هسته ای ایرانند.

وی ادامه داد: تروریست ها با حذف فیزیکی افراد به دنبال این هستند که در دانشمندان ایجاد رعب و وحشت کنند در حالیکه این اقدام آنان هیچ تاثیری نخواهد گذاشت.

جهانگیرزاده در بیان تاثیرات این اقدام تروریستی در جامعه نیز گفت: این اقدامات موجب می شود که جامعه حساس تر شود و بیش از پیش در مقابل دشمنان نظام بایستد ، این رفتار تروریستی نتیجه عکس در کشور خواهد داشت و مردم به حقانیت فعالیتهای هسته ای ایران و پیگیریهای دقیق مقام معظم رهبری و مسئولان واقف خواهند شد ، چرا که می دانند قطعا فعالیتهای هسته ای ایران بسیار مهم و تاثیرگذار است که اسرائیل این گونه برای ایجاد مانع در مقابل آن تلاش می کند.

وی تاکید کرد: دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی وظیفه جدی دارند که این عوامل بیگانه را به سرعت در کشور شناسایی کنند چرا که این عملیات تروریستی نشان می دهد که تروریست ها عقبه اطلاعاتی قدرتمندی دارند و امکان لو رفتن آنها بسیار سخت است و نیاز به فعالیت اطلاعاتی جدی از سوی دستگاههای اطلاعاتی کشور وجود دارد.