45 هزار زائر ایرانی به میهن اسلامی بازگشتند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مدینه منوره، حمید حبیبی تنها رئیس ستاد مکه مکرمه سازمان حج و زیارت گفت: تا به امروز - دوشنبه هشتم آذر - در مجموع 45 هزار و 208 نفر از زائران بیت الله الحرام در قالب 283 کاروان به میهن اسلامی برگشته اند و 25 هزار و 727 نفر در قالب 159 کاروان نیز در مکه مکرمه اسکان دارند.

وی افزود: از این تعداد افرادی که قبل از مناسک حج به مدینه مشرف شده بودند حداکثر تا روز شنبه آینده سیزدهم آذر به ایران برخواهند گشت و افرادی که از ایران مستقیما به مکه عزیمت کرده بودند نیز حداکثر تا روز چهارشنبه دهم آذر به مدینه منوره خواهند رفت.



حبیبی تنها در مورد تعداد زائران مستقر در مدینه گفت: 29 هزار و 828 نفر زائر ایرانی در قالب 183 کاروان در مدینه منوره اسکان دارند.



وی افزود: از روز شنبه ششم آذر پروازهای خروجی از مدینه آغاز و تا به امروز 4 هزار و 841 زائر از مدینه ایران بازگشته اند.



آخرین گروه از زائران در قالب دو کاروان بامداد روز نوزدهم آذر عربستان را به سوی ایران ترک خواهند کرد.