فتح 14 قله بالای 8 هزار متری دنیا در اولیت قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمود شعاعی صبح دوشنبه در جریان سفر به آذربایجان شرقی و در جلسه تخصصی با حضور اعضای هیئت کوهنوردی این استان گفت: فتح 14 قله بالای هشت هزار متری دنیا از اهداف فدراسیون کوهنوردی کشور است.

وی خاطرنشان کرد: در کنار این برنامه، تفکر همگانی کردن کوهنوردی در سراسر ایران از دیگر برنامه های فدراسیون کوهنوردی است.

وی در ادامه افزود: کوهنوردی آذربایجان شرقی برای رسیدن به جایگاه درخشان خود حرکت را آغاز کرده که فتح قله های بالای هفت هزار متری مصداق این اقدامات است.

رئیس فدراسیون کوهنوردی همچنین تربیت قهرمانی مانند عظیم قیچی ساز در آذربایجان شرقی را مورد ستایش قرار داد و افزود: تربیت این قهرمان که اعجوبه کوهنوردی در کشور است، از دیگر مصادیقی است که نشان می دهد هیئت کوهنوردی آذربایجان شرقی برای بازگشت به دوران درخشان گذشته این استان در عرصه کوهنوردی مصمم است.

شعاعی تصریح کرد: صخره نوردی داخل سالن ایران نیز موفقیت های خوبی را در جهان و آسیا کسب کرده که نمونه بارز آن کسب مقام چهارم جهان در رشته سرعت بود و آذربایجان شرقی در سال های نه چندان دور قهرمانان خوبی را عرضه کرده ولی با رکود زیادی روبرو شده که نیاز است اهمیت بیشتری به آن داده شود.