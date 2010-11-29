حمایت پکن از پیونگ یانگ خشم "مک کین" را برانگیخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سناتور جمهوریخواه "جان مک کین" عضو ارشد کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با شبکه خبری سی ان ان با اشاره به موضع چین درباره تنش ها در شبه جزیره کره اظهار داشت که این کشور همچون یک قدرت جهانی مسئول رفتار نمی کند.

وی هشدار داد که منافع دراز مدت چین به این کشور اجازه نمی دهد تا شاهد درگیری های اخیر در شبه جزیره کره باشد.

مک کین گفت: اگر چینی ها بخواهند می توانند اقتصاد کره شمالی را تحت کنترل خود در آورند.

وی ضمن انتقاد از موضع اخیر چین در قبال تنش های ایجاد شده در شبه جزیره کره گفت: چین به دیگر قدرتهای جهانی برای محکوم کردن اصابت 200 گلوله توپ بر سواحل غربی کره جنوبی نپیوست.

این درحالیست که چین خواستار برگزاری نشستی فوری گروه شش جانبه در ارتباط با گفتگوهای هسته ای کره شمالی به منظور بررسی و مذاکره در خصوص تنشها در شبه جزیره کره شده است.

دامنه تنش ها در شبه جزیره کره و منطقه پاسیفیک به جایی رسیده که گزارشها از آماده باش کامل در کره جنوبی و ژاپن حکایت دارد.