حضور اقتصاددانان در مجمع بانک مرکزی الزامی است

مهدی تقوی در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که در حال حاضر حضور اقتصاددانان در شورای پول و اعتبار مهمتر است یا مجمع بانک مرکزی گفت: اقتصاددانان باید هم در شورای پول و اعتبار و هم در ترکیب مجمع بانک مرکزی حضور داشته باشند.

این اقتصاددان با بیان اینکه بانک مرکزی مسئول اداره و کنترل بخش پولی اقتصاد و اقتصاد کلان است، حضور اقتصاددانان در شورای پول و اعتبار و مجمع بانک مرکزی را به نفع بانک مرکزی دانست.

وی دلیل آن را ارائه نظرات و پیشنهادات کارشناسی شده توسط اقتصاددانان به شورا و مجمع عنوان و بیان کرد: برخی از اقتصاددانان مثلا با تجربه ای 25 ساله می توانند به صورت تئوری مباحث و نظرات کارشناسی را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

تقوی ادامه داد: بر اساس این اقدام عملا نظرات کارشناسی و تئوری اقتصاددانان در کنار تجربه فعالان حوزه بانکی قرار می گیرد و در اصل تلفیق تئوری و تجربه را در کنار هم خواهیم داشت.

استاد اقتصاد کلان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی مجمع بانک مرکزی را سیاست‌گذار دانست و با بیان اینکه این مجمع در سطح بالاتری از شورای پول و اعتبار قرار دارد، افزود: مجمع متشکل از هیئت عامل است و لازم نیست که در طول سال جلسات زیادی را برگزار کند.

وی عنوان کرد: در مقابل شورای پول و اعتبار هم تصمیمات اجرایی را اتخاذ و مسائل آنی را حل می کند، بنابراین نیاز به برگزاری جلسات بیشتری دارد.