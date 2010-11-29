اهریمنان با ترور ثمرات شجره طیبه انقلاب به اهداف شومشان نخواهند رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی به مناسبت شهادت استاد شهریاری به دست تروریست ها پیامی صادر کرد که متن آن به این شرح است:

بار دیگر دستان پلید جنایتکاران، جامعه علمی و دانشگاهی کشور را از فیض وجود یکی از فرهیخته ترین و عزیزترین دانشمندان کشور محروم نمود.

جناب آقای دکتر شهریاری که اینجانب افتخار معلمی او را داشته ام یکی از استادان بی مثال و پژوهشگران فرید و یگانه بود که مجموعه فضائل و خصائل نیکو را از رهگذر الطاف الهی و به مدد همت و پشتکار بی مانند خویش در خود جمع آورده بود تا در خیل سربازان و خدمتگزاران بی شمار سربلندی و سرافرازی میهن عزیز اسلامی باشد. او قره العین ما بود و در عبادت خالق خدمت خالصانه به خلق زبانزد خاص و عام بود.

جنایتکارانی که گمان می بردند با دستمایه قرار دادن ترور و خشونت عریان می توانند مانعی در برابر رشد و بالندگی فرهیختگان و نخبگان این سرزمین خدایی ایجاد نمایند در حقیقت مصداق این کلام جاویدان قرآن کریم هستند.

یریدون لیطفووا نور الله بافواههم والله متم نوره و لو کره الکافرون

بدون تردید مشعل فروزان فرزانگی و معرفت بیش از پیش از وجود نامیرای آن اندیشمند فرید و یگانه زبانه خواهد کشید و بر همگان پرتو خواهد افشاند.

دشمنان باید بدانند که با حذف یکی از ثمرات شجره طیبه انقلاب اسلامی نخواهند توانست مانع رشد و بالندگی فرزندان این مرز و بوم گردند چرا که رویش و زایش این گلستان را پایانی نیست و به فضل الهی ده ها و هزاران گل دیگر از این بوستان خواهد رویید و اهریمنان شیطان صفت به اهداف شوم خود دست نخواهند یافت.

یقین دارم که آن عزیز سفر کرده در لحظات پایانی حیات خویش همچون مولایش حضرت علی (ع) ندای فزت و رب الکعبه سر داده است.

خانواده بزرگ سازمان انرژی اتمی ایران این ضایعه بزرگ را به پیشگاه حضرت ولی عصر (عج)، مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهوری و ملت شهید پرور ایران به ویژه خانواده گرانقدر آن شهید عزیز صمیمانه تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای ایشان علو درجات مسئلت می نماید.