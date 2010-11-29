به گزارش خبرنگار مهر هفته فرهنگی ایران در امارت با حضور حمید شاهآبادی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فردا، نهم آذر در باشگاه ایرانیان در دوبی افتتاح میشود.
در نشستی که با حضور مدیرعامل بنیاد آفرینشهای هنری نیاوران و مدیرباشگاه ایرانیان دبی برگزار شد، توافقات لازم برای گسترش همکاریهای هنری میان دو طرف برای امضای تفاهمنامه مشترک صورت گرفت و برگزاری این هفته فرهنگی درجهت توافق صورت گرفته است.
در این دیدار مقرر شده بود تلاشهای لازم برای نمایش هنر اصیل ایرانی در منطقه صورت پذیرد و تقویت ارتباطات فرهنگی - هنری میان کشورهای اسلامی که یکی از اولویتهای سازمانهای فرهنگی و هنری کشور به شمار میرود، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
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