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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۸

هفته فرهنگی ایران در امارات افتتاح می‌شود

هفته فرهنگی ایران در امارات افتتاح می‌شود

هفته فرهنگی ایران در امارات با حضور معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوبی افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر هفته فرهنگی ایران در امارت با حضور حمید شاه‌آبادی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فردا، نهم آذر در باشگاه ایرانیان در دوبی افتتاح می‌شود.

در نشستی که با حضور مدیرعامل بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران و مدیرباشگاه ایرانیان دبی برگزار شد، توافقات لازم برای گسترش همکاری‌های هنری میان دو طرف برای امضای تفاهمنامه مشترک صورت گرفت و برگزاری این هفته فرهنگی درجهت توافق صورت گرفته است.

در این ‌دیدار مقرر شده بود تلاش‌های لازم برای نمایش هنر اصیل ایرانی در منطقه صورت پذیرد و تقویت ارتباطات فرهنگی - هنری میان کشورهای اسلامی که یکی از اولویت‌های سازمان‌های فرهنگی و هنری کشور به شمار می‌رود، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.


 

کد مطلب 1200631

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