آزمایشگاه آب و آلاینده های فلزی سازمان استاندارد آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، با توجه به اهمیت و تجهیز آزمایشگاههای سازمان استاندارد به ویژه آزمایشگاه آب و آلاینده های فلزی پس از بازسازی و توقف چند ماهه، فعالیت خود را از سرگرفت.

با تدوین استاندارد بیشینه رواداری فلزات در مواد غذایی به شماره 12968 در زمینه های مختلف مواد غذایی، اهمیت این آزمایشگاه به لحاظ انجام آزمونهای مربوط به فلزات سنگین و آب آشامیدنی روز افزون شده است.

در چنین شرایطی با بازسازی و تجهیز سایرآزمایشگاههای گروه، گامهای دیگر در جهت بالا بردن و ارتقای توان علمی سازمان و پژوهشگاه استاندارد برداشته خواهد شد.

استاندارد یک مطالبه ملی است

سخنگوی سازمان استاندارد نیز گفت: امروزه استاندارد یک مطالبه ملی است و اهمیت استاندارد تاحدی است که امنیت و سلامت جامعه را شامل می شود.

آزارشی ادامه داد: همه آحاد جامعه در طول دوران زندگی با مسئله استاندارد درگیر هستند ضمن اینکه وظیفه ذاتی پرسنل روابط عمومی، اطلاع رسانی تعامل تنگاتنگ با مدیر است که این امر در خصوص همه سازمانها نیز صدق می کند.

مدیر روابط عمومی سازمان استاندارد اضافه کرد: بخشی از وظایف ما درون سازمانی و بخشی برون سازمانی است بنابراین در برخورد صحیح با مسائلی که در جامعه ما اتفاق می افتد و متاثر از آن هستیم، باید از تلاشها و کمکهای روابط عمومی استفاده کنیم.

همایش روابط عمومی های استاندارد با هدف کاهش مشکلات برگزار می شود

وی یادآور شد: همایش منطقه ای روابط عمومی های سازمان استاندارد با این هدف برگزار می شود که با طرح موضوع بسیاری از مسائل و مشکلات رفع شود.

آزارشی، تلاش روابط عمومی های سازمان استاندارد را در راستای اثربخشی اهداف این سازمان که همان توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد در بین اقشار مختلف جامعه است، دانست.

وی افزود: روابط عمومی از نیروهای کارآمد و متخصص و آموزش دیده است که به همان اندازه که از آن انتظار دارید، باید به همان اندازه در جهت آموزش، توانمند سازی و تجهیز فنی تلاش کند.

روابط عمومی در آگاهی دادن به شهروندان نقش مهمی دارند

مدیرکل امور استانها و مشاور ریاست سازمان استاندارد نیز مهمترین هدف روابط عمومی را آگاهی دادن به شهروندان هر استان اعلام کرد و افزود: با اطلاع رسانی از طریق روابط عمومی ها، همه افراد جامعه باید اطمینان حاصل کنند که چه حق و حقوقی دارند.

بلغاری اضافه کرد: در چنین شرایطی در زمانی که حقی از آنها سلب شده باشد، با مخاطی برخورد قضایی صورت می گیرد.

وی یادآور شد: این امکان فراهم شده که روابط عمومی های ادارات کل استاندارد در راه ارتقای کیفیت در این کشور گامهایی هر چند کوچک اما موثر بردارند.