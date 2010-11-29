به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علی خان آبادی پیش از ظهر دوشنبه در نشستی خبری افزود: برای تعریف این دیدگاه، نیازمند ایجاد یک صنعت نظارت تصویری و عزمی ملی در تغییر دیدگاه‌های سرویس دهندگان و سرویس گیرندگان این سیستمها هستیم.

رئیس اولین اجلاس بین المللی صنعت حفاظت الکترونیک ایران اظهار داشت: تا پیش از این نگاه بسیاری از افراد به موضوع صنعت حفاظت الکترونیک، نگاهی امنیتی بود اما عبور از رویکرد امنیتی به رویکرد مدیریتی باعث می شود تا مسئولین سازمانهای دولتی و خصوصی در ایران بتوانند در مسائل امنیتی خود نیز مدیریتی جامع به کار گیرند.

وی تاکید کرد: مدیران نیازمند ارتقای دانش خود در زمینه تکنولوژیهای جدید و همچنین نحوه استفاده مختلف از ابزار این صنعت هستند اما این تلاش به دلیل نبود منابع علمی و جامع در این زمینه بی نتیجه مانده و موجب شده تا بسیاری از سازمانها با مشکلات مدیریتی در این سیستم روبه رو شوند.

رئیس اولین اجلاس بین المللی صنعت حفاظت الکترونیک ایران با اشاره به مشکلات مدیران سازمانها در رویارویی با صنعت حفاظت الکترونیک در ایران گفت: متاسفانه بسیاری از سازمانها و ادارات دولتی و خصوصی برای تعریف یک پروژه حفاظت الکترونیکی در اولین گام یعنی در نقطه نیازسنجیها، به دلیل نداشتن دانش کافی به مشکل برخورد کرده و برخی مواقع نیز به دلیل تشخیص اشتباه نیازها، هزینه‌های زیادی به هدر می‌رود.

خان آبادی تصریح کرد: به دلیل احساس نیاز برای ارتقای سطح دانش افراد در این زمینه، برنامه ریزیهای گسترده ای برای برگزاری اولین اجلاس بین المللی صنعت حفاظت الکترونیک در ایران شد که تاکنون با استقبال گسترده سازمان های و شرکتهای دولتی و خصوصی روبرو شده‌ایم.

وی افزود: دست اندرکاران این اجلاس در تلاش هستند تا صنعت حفاظت الکترونیک در ایران را در یک مسیرعلمی قرار دهند تا سرویس گیرندگان بر اساس دانش روز جهان گامهای موثری در این بخش از مدیریت خود بردارند.

رئیس اولین اجلاس بین المللی صنعت حفاظت الکترونیک ایران خاطرنشان کرد: ابزارهای الکترونیکی به کمک مدیریت می‌آیند تا در سازمان شاهد افزایش بهره وری و کیفیت انجام عملیاتهای امنیتی باشیم.