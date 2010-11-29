هوای امروز تهران همچنان در وضعیت "هشدار" است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پایش آلودگی هوای استان تهران تاکید کرد: با توجه به ادامه شرایط پایداری جوی هوا در کلانشهر تهران و بر اساس میزان آلایندههای اندازهگیری شده در سطح استان تهران که نشان دهنده حد بالاتری از میزان مجاز آلاینده ذرات کمتر از 25 و 10 میکرون است، وضعیت هشدار همچنان پابرجاست.
در اطلاعیه مرکز پایش آلودگی هوای استان تهران وضعیت آلودگی هوا میانگین PSI=109 PSI=176را نشان میدهند که ایستگاههای آزادی و فرمانداری شهرری بیشترین میزان ذرات معلق کمتر از 10 میکرون و کمتر از 5/2 میکرون با اعداد 188 و 276 را دارند.
ایستگاه آزادی به لحاظ آلاینده منواکسید کربن با PSI=216و ایستگاه فرمانداری شهرری به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از 5/2 میکرون با PSI=276در شرایط بسیار ناسالم قرار دارند.
به طور کلی وضعیت آلودگی هوای تهران در روز دوشنبه در شرایط هشدار پیش بینی شده و در این شرایط جهت کاهش اثرات ذرات معلق کمتر از 10 و 5/2 میکرون رعایت توصیهها و اقدامات متخصصان ضروری به نظر می رسد.
در این اطلاعیه آمده است: افراد سالمند و یا مبتلا به بیماریهای قلبی و عروقی و بیماریهای تنفسی از حضور در معابر خودداری کنند و همین طور به ورزشکاران نیز توصیه شده از فعالیتهای شدید در محیط های روباز ورزشی و کوهپیمایی به ویژه در ساعات صبحگاهی خودداری کنند.
همچنین توصیه شده جهت کنترل بیشتر بر عوارض آلودگیها تمامی واحدهای امدادی و اورژانس شهری، ماسک تنفسی مناسب را در اختیار همشهریان قرار دهند و عوامل راهنمایی و رانندگی از تردد خودروهای فاقد معاینه فنی و دودزا به شدت جلوگیری کنند.
دراین اطلاعیه توصیه موکد به دیگر همشهریان شهرهای بزرگ استان تهران شده که ضمن کاهش ترددهای غیرضروری با وسیله نقلیه شخصی و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی به کاهش آلودگی هوا کمک کنند.
شاخص کیفیت هوا برای ساعت 8 صبح 8/9/89
براساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران بر میزان غلظت کلیه آلایندهها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است. به این ترتیب میانگین غلظت دو آلاینده ذرات معلق کمتر از 5/2 میکرون و ذرات معلق کمتر از 10 میکرون فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط هشدار است.
ایستگاه آزادی به لحاظ آلاینده منواکسید کربن و ایستگاه فرمانداری شهرری به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از 5/2 میکرون در شرایط اضطرار قرار دارد.
گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی صاف و غبارآلود است، به این ترتیب انتظار میرود شاخص کیفیت تا ساعت ظهر در شرایط هشدار باقی بماند.
اثرات بهداشتی:
اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از 5/2 میکرون در شرایط هشدار عبارت است از: افزایش تشدید بیماریهای قبلی و ریوی و مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و افراد مسن، افزایش تعداد تنفس در عموم افراد
هشداری بهداشتی:
توصیه می شود افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیتهای طولانی مدت و سنگین در فضای باز اجتناب نموده و بقیه افراد باید فعالیتهای طولانی و سنگین خود را در فضای باز کاهش دهند.
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