کسب14 مدال بانوان ایران از 679 مدال گوانگجو/ کم تعداد اما امیدوارکننده

به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین و در حالی برگزار شد که از میان بیش از 370 ورزشکار ایرانی حاضر در این رقابتها برای نخستین بار شاهد حضور 88 ورزشکار زن در این دیدارها بودیم. کاروان ایران این بار رشد قابل ملاحظه ای از نظر تعداد حضور بانوان، افزایش تعداد رشته های زنان و افزایش تعداد مدالها و عناوین بانوان ایرانی در بازیهای آسیایی داشت.

زنان ایران اولین بار در سومین دوره بازیهای آسیایی در سال 1958 توکیو شرکت کردند. اولین مدال آوری زنان کشورمان هم در یک رشته تیمی بدست آمد. تیم والیبال زنان در سال 1966 در تایلند و در پنجمین دوره این بازیها صاحب نشان برنز شد.

پس از آن در سال 1974 تهران، بانوان ایران در بیشتر رشته ها شرکت کردند که حاصل آن کسب دو مدال نقره و برنز در اسلحه فلوره شمشیربازی زنان و کسب مدال طلای تیمی همین رشته بوده است.

بعد از سال 1357 و در زمان انقلاب اسلامی هم تیم های زنان ایران در بازیهای آسیایی حضور داشتند. از سال 1978 تا سال 1998 حضور بانوان کمرنگ و بدون مدال بوده است. اما در سال 2002 بوسان کره تیم تپانچه 10 متر زنان ایران با کسب یک نشان نقره در میان چند تیم حاضر یافته طلسم بی مدالی بانوان را شکستند.

خدیجه آزادپور تنها زن طلایی ورزش ایران در بازیهای آسیایی گوانگجو

پس از آن در سال 2006 دوحه قطر کاروان ایران در بخش زنان با 26 ورزشکار خود صاحب سه مدال شد. مهروز ساعی و افسانه شیخی در تکواندو مدال برنز و شطرنج تیمی ایران با ترکیب بانوان خود صاحب مدال شدند.

اما کاروان ایران در شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی با حضور 88 زن در 14 رشته ورزشی صاحب 14 مدال طلا، نقره و برنز شد و با رشدی چشمگیر در بخش تعداد نفرات و کسب مدال ها نقش ماندگاری را از خود برجای گذاشت. اما نگاهی به مدالهای زنان ایران بیندازیم:

مدال طلا:

خدیجه آزادپور در رشته ورزشی ووشو

مدال نقره:

کبدی بانوان، الهه احمدی تفنگ سه وضعیت زنان، تیمی تفنگ بادی 10 متر زنان، راحله آسمانی و پریسا فرشیدی در تکواندو

مدال برنز:

فاطمه چالاکی و سمیرا ملک پور در کاراته، سارا خوش جمال فکری، سوسن حاجی پور، سمانه شش پری در تکواندو، الهه منصوریان در ووشو، روئینگ چهار نفره زنان، تفنگ سه وضعیت زنان

در این دوره از بازیها از میان 45 کشور حاضر 36 کشور موفق به کسب مدال شدند. 1577 مدال شامل 477 مدال طلا، 477 نقره و 621 برنز به همراه 79 مدال میکس بین قهرمانان توزیع شد. در این بین سهم زنان 206 مدال طلا، 206 مدال نقره و 267 مدال برنز به همراه اشتراک در 79 مدال میکس بود.

موفق ترین کشور در کسب مدالهای بخش زنان چین میزبان شایسته این دیدارها بود. چینی ها 416 مدال شامل 199 مدال طلا، 119 مدال نقره و 98 برنز و 17 مدال میکس بدست آوردند. از این میان 113 مدال طلای چینی ها توسط زنان آنها حاصل شده است و سهم مردان در کسب مدالهای طلا تنها 74 مدال طلا از عدد 199 بوده است.

در مدالهای نقره 67 مدال توسط زنان و 49 نشان توسط مردان کسب شده و در برنز 41 مدال زنان و55 مدال مردان چینی کسب کرده اند. زنان کشور میزبان در 38 رشته صاحب مدال شدن که در شنا ودوومیدانی بیشترین مدال را برای کشورشان بدست آوردند.

بعد از این کشور هم کره جنوبی صاحب 232 مدال ، 119 مدال مردان، 93 مدال زنان و 20 مدال در بخش میکس شد. ژاپن تیم سوم جدول رده بندی هم از 216 مدال خود 111 مدال توسط مردان، 90 مدال زنان و 15 مدال در بخش میکس کسب کرد.

حضور بانوان ایران با حجاب اسلامی بر روی سکوهای قهرمانی در بازیهای آسیایی گوانگجو

در این بین چین تایپه با 67 مدال(29 مدال مردان، 33 مدال زنان)، تایلند 52 مدال(32 مدال زنان و 5 مدال میکس)، هنگ کنگ 40 مدال( 21 مدال زنان و دو مدال میکس)، ویتنام 33 مدال(17 مدال مردان و 16 مدال زنان)، کره شمالی 36 مدال(19 مدال زنان، 17 مدال مردان) و سنگاپور 17 مدال( 10 مدال زنان، 5 مدال مردان و دو مدال میکس) سهم های متفاوتی از حضور زنان خود در این رقابتها داشتند.

لائوس تنها دو مدال کسب کرد که از این مدالها یک سهم از آن زنان این کشور بوده است. بنگلادش دو مدال از سه مدال خود را توسط بانوان از آن خود کرد. اردن هم از 6 مدالش سه مدال توسط زنان ورزشکار این کشور بدست آمده است. اما سهم مغولستان از مدالهای این دوره 16 مدال بود که 9 مدال آن به دست زنان حاصل شد.

این آمار نشان می دهد که برخی کشورها همچون چین، کره جنوبی و ژاپن به لطف مدالهای زنان خود در رده اول تا سوم جدول رده بندی قرار گرفته اند و این مسئله تاثیر بالای مدال زنان در ورزش یک کشور را به خوبی اثبات می کند.

این رویه در برخی از رشته های ورزشی نیز مشهود بوده است. به طورمثال به سراغ چین قهرمان این رقابتها می رویم. در دوومیدانی چین با کسب 36 مدال قهرمان شد که از این بین 21 مدال شامل 10 مدال طلا از آن زنان این کشور شد. هندی ها 10 مدال از 11 مدال خود را توسط زنانشان کسب کردند و در رده دوم این رشته ایستادند. بحرینی ها با 4 مدال از 9 مدال خود سوم شدند.

در ژیمناستیک چین 21 مدال کسب کرد که 9 مدال آن توسط زنان بدست آمده است. در رشته شنا زنان چین صاحب 10 مدال طلا شدند. در بادبانی، دوچرخه سواری، دراگون بت و آبهای آرم و روئینگ هم سهم زنان چین هم پای مردان بوده است.

درمیان کشورهای صاحب مدال 26 کشور توسط زنان خود صاحب مدال شده اند وکشورهایی چون نپال، عمان، سوریه، تاجیکستان، امارات، افغانستان، امارات، عراق، قرقیزستان، قطر، کویت و عربستان مدال کسب کردند اما بانوان سهمی در مدالهای آنها نداشتند.