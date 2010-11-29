آخرین چشمه دریاچه پریشان خشک شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، در دریاچه پریشان 12 چشمه وجود داشت که طی مدت اخیر خشکسالی 11 چشمه ها را خشک کرده بود.

آخرین چشمه ای که در تالاب وجود داشت چشمه "بنگ" بود که تنها امید بازگشت حیات به پریشان به شمار می رفت اما رئیس محیط زیست شهرستان کازرون اعلام کرد که این چشمه نیز خشک شده است.

جمال خداپرست در خصوص این چشمه در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: چشمه بنگ تنها چشمه دریاچه پریشان بود که در آن آب وجود داشت اما به دلیل عدم بارش باران خشک شد و تنها امید احیای تالاب از بین رفت.

وی با بیان اینکه دریاچه پریشان در حال نابود شدن است، تصریح کرد: هر سال در این فصل میزانی آب در دریاچه جاری بود و این زمان پرندگان مهاجر به این منطقه آمده بودند اما اکنون دیگر آبی در پریشان جاری نیست و باعث نگرانی شده است.

چشمه بنگ پیش از خشکی کامل

رئیس اداره محیط زیست شهرستان کازرون ادامه داد: خشک شدن دریاچه پریشان بر آب و هوای منطقه، معیشت مردم روستاهای اطراف و ... تاثیر گذاشته و در صورت ادامه این روند مشکلات عدیده ای به وجود می آید.

برگزاری کمیته معیشتی اهالی روستاهای اطراف پریشان

خداپرست در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری نشست مدیریت طرح تالاب پریشان خبر داد و گفت: این نشست از روز گذشته آغاز شده و مشاور طرح بین المللی نیز حضور دارد.

وی افزود: در نشست کمیته معیشتی مشکلات روستاهای اطراف تالاب بررسی شده و علاوه بر این در خصوص بودجه های مورد نیاز برای احیای تالاب نیز بحث و گفتگو می شود.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان کازرون تصریح کرد: در این راستا مشکلات و معضلات چاهها، اراضی اطراف دریاچه پریشان بررسی و تدابیر لازم برای جلوگیری از نابودی این تالاب اتخاذ می شود.